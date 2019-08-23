Книгу переводов стихотворения Рабиндраната Тагора "Моя золотая Бенгалия" презентуют в Минске

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация книги переводов одного стихотворения, написанного лауреатом Нобелевской премии в области литературы за 1913 год Рабиндранатом Тагором, "Моя золотая Бенгалия" состоится 28 августа в Национальном историческом музее Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"В книге представлен перевод стихотворения "Моя золотая Бенгалия" выдающегося поэта Рабиндраната Тагора на 50 языках мира, в том числе белорусском, русском, азербайджанском, английском, арабском, итальянском, китайском, македонском, польском. Это поэтическое произведение в 1970-е годы с обретением Бангладеш независимости стало ее гимном", - рассказали в музее.

В презентации примут участие представители министерств культуры и информации, Министерства иностранных дел, а также главы дипломатических миссий, белорусские издатели, творческая интеллигенция. "Дипломаты прочтут стихотворение "Моя золотая Бенгалия" на своих родных языках", - анонсировали организаторы.

Кроме того, в музее будут экспонироваться копии графических произведений из серии "Голод в Бенгалии в 1943 году" известного художника Зайнула Абедина, которые использованы в оформлении книги.

Стоит отметить, что составителями книги выступили министр информации, член Союза писателей Беларуси Александр Карлюкевич и бангладешский переводчик Музахидул Ислам. Среди переводчиков на белорусский язык - известные поэты Микола Метлицкий, Наум Гальперович, Сергей Панизник, Надежда Солодкая, Мария Кобец.-0-