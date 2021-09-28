Кочанова о выставке в НХМ: здесь показана духовность и отражена красота белорусской земли

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова приняла участие в торжественном открытии выставки в Национальном художественном музее, на которой представлены работы участников 6-го международного художественного пленэра "Святость земли белорусской", посвященного памяти митрополита Филарета и Году народного единства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Международный художественный пленэр стал знаковым событием не только в духовной, культурной и художественной среде, но и содействовал единению нации.

"Я поражена, что в столь короткий период времени можно создать такие великолепные работы. На мой взгляд, здесь показана духовность, отражена красота белорусской земли, лик нашего глубокоуважаемого Филарета. Я в очередной раз поражена таланту наших молодых художников. Ведь для того чтобы создать такую работу, нужны не просто умение и талант, а еще и духовность. Должны быть в душе твоей светлые чувства. Это все вместе помогло создать такие замечательные произведения, которые будут радовать белорусов. Если эта выставка пройдет и в других городах нашей страны, будет замечательно", - отметила Наталья Кочанова.

Спикер подчеркнула: "Митрополит Филарет - это богослов, священнослужитель, но это еще и великолепный человек, герой Беларуси, который всю свою жизнь делал все для того, чтобы объединять нас, чтобы наша страна была мирная, спокойная, и призывал нас к этому. Я не ощущаю, что его нет с нами. Потому что при всей его многогранности он умел дойти до каждого человека. Каждый мог найти при разговоре с ним все то, что хотел услышать. Он понимал и любил каждого. Поэтому мы должны следовать заповедям нашего глубокоуважаемого митрополита Филарета, первого Экзарха всея Беларуси".

В мероприятии также принял участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Митрополит Филарет (в миру Кирилл Варфоломеевич Вахромеев, 1935-2021 годы жизни) - один из тех, кто своей подвижнической деятельностью объединял и продолжает объединять белорусский народ, опираясь на истинные духовные, моральные, культурные, патриотические и нравственные ценности.-0-