Коласовский театр готовит премьеру детского спектакля по пьесе витебского литератора

10 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа к новогодним праздникам готовит премьеру спектакля "Чароўны хлопчык" по пьесе витебского литератора Алеся Замковского, сообщили БЕЛТА в театре.

В этом году для своих юных зрителей и их родителей театр покажет интересную историю. "Спектакль "Чароўны хлопчык" рассказывает о Михаиле и Анне, которые живут одни, без детей. Даже Петуха, хоть он совсем не поет, забрал пан Евхимовский. К кому обращаться, когда хочется, чтобы в семье появился сын? Конечно, к шептунье Авдотье. Вот только у этой колдуньи свои планы на созданного ей мальчика Максимку. Если хотите узнать, кто такие Хохлик и Огник, кем раньше был пан Евхимовский и, конечно, что случится, когда запоет Петух, приходите на спектакль", - приглашает Коласовский театр, чтобы в сказочной атмосфере еще раз убедить всех, что доброта и смелость всегда побеждают зависть и зло.

Режиссер и художник-постановщик спектакля Андрей Жигур. Музыка и музыкальное оформление Александра Криштафовича. Пластика и хореография Сергея Толкача.

Показы постановки "Чароўны хлопчык" пройдут 18-19 и 25-26 декабря, а также 8-9 января 2022 года. После каждого показа зрителей ждет новогоднее представление около елки с участием сказочных персонажей, Деда Мороза и Снегурочки.-0-