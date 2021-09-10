Коласовский театр в 96-м сезоне покажет больше шести премьер

10 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В новом, 96-м сезоне Коласовский театр представит зрителям 3 премьеры до конца этого года и планирует поставить более 3 новых спектаклей в 2022 году. Об этом на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщил директор Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа Александр Старых.

Юбилей - 95 лет - театр отметит премьерой спектакля "Ціль", который пройдет 21 ноября и в котором будет задействована почти вся труппа, включая молодых артистов. Основная мысль, которую закладывает в постановку режиссер Михаил Краснобаев, звучит емко и лаконично: "Каждой нации нужен герой". В центре пьесы Григория Горина находится шут, который представляет собой сложного персонажа, прошедшего непростой жизненный путь. Артисты театра постараются на его и примере других героев показать трагикомедию, вынести живое и человеческое, что есть в выдуманных персонажах, на сцену и заставить зрителя сопереживать, чувствовать и примерять увиденное на себя.

Второй премьерой нынешнего театрального сезона станет моноспектакль "Казкі Караткевіча", где будет играть ведущий мастер сцены актриса Зинаида Гурбо. Постановкой будет руководить режиссер Андрей Жигур. Витебский зритель сможет побывать на первом показе в декабре. И третий спектакль, который впервые увидит свет в декабре, также этого режиссера, будет поставлен по произведению руководителя литературно-драматургической части театра Алеся Замковского "Калі спявае певень".

"Постановки будущего года еще планируются, и пока сложно сказать, сколько премьер ждет витебского зрителя. В любом случае это будет больше трех новых спектаклей. Мы надеемся, что плотный рабочий график, какой предстоит в ближайшие два-три месяца, сохранится и позволит труппе и нашим поклонникам остаться довольными результатом", - отметил директор театра.

Кроме новых спектаклей режиссеры планируют порадовать театралов давно полюбившимися постановками. Также артистам предстоит отправиться на гастроли, поучаствовать в фестивалях, в том числе международных. Руководство театра планирует делать ставку на юного зрителя, привлекая его новыми форматами и давая возможность начинающим артистам почувствовать камерную, а затем и большую сцену.-0-