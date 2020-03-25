Коллекцию из спасенных икон выставили в Ганцевичах к Пасхе

25 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районном краеведческом музее открылась выставка живописных икон "Свет православия", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор музея Наталья Кулеш.

Выставка приурочена к одному из важнейших христианских праздников - Пасхе. В экспозиции представлено 35 икон XVIII - XX веков из фондов музея с изображением Богородицы, Спасителя, православных святых. Эту коллекцию передали учреждению культуры на постоянное хранение сотрудники Брестской таможни, предотвратив вывоз культурных ценностей за границу.

Своего рода бриллиантом коллекции является самая старая икона "Благовещение". Больше всего представлено образов Богоматери: Владимирская, Казанская, Одигитрия, "Всех скорбящих Радость", "Неопалимая купина", "Знамение", "Троеручица", "Нечаянная радость". Из редких - миниатюрная икона "Усекновенная голова Иоанна Предтечи", "Иоанн Богослов в молчании", "Четырехчастная" с изображениями Спаса Вседержителя, Божией Матери, апостолов Петра и Павла, архангела Михаила. Есть несколько праздничных икон - "Воскресение Христово с 12-ю праздниками", "Минея на октябрь".

"Помещение музея не позволяет постоянно держать иконы в экспозиции. Но мы стараемся их ежегодно выставлять к большим праздникам - Рождеству или Пасхе. Кроме того, у нас есть такая форма, как выездной музей. С отдельными экземплярами этой коллекции мы уже побывали практически во всех организациях и предприятиях города. В этом году с проектом "Дорога милосердия" планировали посетить больницы сестринского ухода. В связи с пандемией по коронавирусу планы пришлось отложить, но мы обязательно их реализуем, когда карантин в учреждениях здравоохранения закончится", - отметила Наталья Кулеш.

Выставка "Свет православия" в районном краеведческом музее продлится до 21 апреля.-0-