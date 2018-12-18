Коллекцию Национального художественного музея пополнил "Натюрморт" Михаила Кикоина

18 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. "Натюрморт" художника Парижской школы уроженца Беларуси Михаила Кикоина пополнила сегодня коллекцию Национального художественного музея, передает корреспондент БЕЛТА.
Заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко на церемонии передачи произведения подчеркнул важность того, что картины известных соотечественников пополняют музейные коллекции Беларуси. "Натюрморт" продолжает традицию возвращения при поддержке наших дипломатов в культурный контекст Беларуси имен известных соотечественников, которые оказались в зарубежье. Это стало возможным благодаря поддержке друзей Беларуси. Без действенной помощи почетного консула в Лозанне Андрея Нажескина сегодняшнее события не было бы возможным. Хочу отметить также активную работу посольства Беларуси в Швейцарии и поблагодарить Национальный художественный музей за сотрудничество. Особенно приятно, что в этой церемонии участвуют наши коллеги из Федерального департамента иностранных дел Швейцарии", - сказал Олег Кравченко.
Он обратил внимание, что страны связывают не только успешное политическое и торгово-экономическое сотрудничество, но также судьбы и творчество таких известных выходцев из Беларуси, как национальный герой многих стран Тадеуш Костюшко, меценатка княгиня Магдалена Радзивилл, первая в Европе женщина-профессор Анна Тумаркина, художник Марк Шагал, чьи витражи являются визитной карточной Цюриха.
/Будет дополнено/.-0-
Фото Оксаны Манчук
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