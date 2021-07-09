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09 июля 2021, 10:21

Конкурс барабанщиц, экскурсии и фест уличного искусства - Витебск готовится к "Славянскому базару"

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9 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Учреждения культуры Витебска продолжают формировать насыщенную программу вне Летнего амфитеатра, сообщил журналистам заместитель председателя Витебского горисполкома Виктор Глушин, передает корреспондент БЕЛТА.

В областном центре, кроме главной сцены, пройдет около 160 мероприятий. "Каждый найдет себе пространство по душе: будь то любители культуры, спорта или гурманы, которые любят культуру уличной еды. В пойме реки Витьба пройдут спортивные состязания: турнир по пляжному волейболу, футболу, баскетбол 3х3. 17 июля любителей бега ожидает дистанция на 6,4 км, а также турнир Союзного государства, Кубок губернатора по гиревому спорту", - рассказал Виктор Глушин.

В день открытия фестиваля, 15 июля, состоится конкурс барабанщиц и мажореток. В нем примут участие около 700 человек. Приготовлен конкурс духовых оркестров, бытовых танцев. Для детей будет работать "Кукольный дворик" возле ратуши. "Конечно же, наши жители привыкли к фесту уличного искусства "На семи ветрах". Всех ждет широкая программа, будет установлена сцена на Пушкинской площади, задействуют и другие площадки, в том числе теплоход, который будет курсировать по Западной Двине и удивлять жителей и гостей города. В этом году порядка 500 артистов будут создавать атмосферу на улицах Витебска, они представляют Беларусь, Россию, Украину и Германию", - добавил зампредседателя горисполкома. В дворике арт-пространства по ул.Толстого,7 можно будет посмотреть фильм. Рядом появится музыкальная площадка, организуют по улице стритфуд.

На время "Славянского базара" заработают два туристско-информационных центра. Для желающих узнать историю, культуру и традиции Витебска 17-18 июля проведут бесплатные тематические экскурсии по городу - "Путешествие по Витебску XIX века", "Случайная экскурсия", "Трамвай - амфитеатр. По Витебским Черемушкам". Для самостоятельного знакомства гостей разработан новый городской квест, также можно будет прогуляться по Двине на теплоходах.

XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 15 по 18 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 14 и 19 июля. Красной нитью в концертах фестиваля будут проходить темы Года народного единства, 30-летия творческого форума и СНГ. Жюри взрослого конкурса возглавит народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, детского - певец Филипп Жмахер (Сербия). На "Славянский базар" приедут представители 33 стран и порядка 5 тыс. артистов. К форуму издадут юбилейную книгу и буклет-альбом, который покажет, как менялась сценография в Летнем амфитеатре за 30 лет.

Для расширения зрительской аудитории предусмотрен безвизовый порядок въезда в Беларусь для участников и гостей фестиваля из 73 государств. Первый иностранный зритель 5 июля въехал в Беларусь из Латвии.-0-

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