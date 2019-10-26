Конкурс "Белазовский аккорд" соберет 16 лучших молодых исполнителей страны

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодный республиканский конкурс молодых эстрадных исполнителей "Белазовский аккорд" состоится 26-27 октября в Жодино. Об этом БЕЛТА сообщили в Миноблисполкоме.

Традиционно на сцене Дворца культуры БелАЗа соберутся талантливые юноши и девушки в возрасте от 16 до 30 лет. В этом году в финал вышли 16 человек изо всех регионов страны.

Мероприятие начнется 26 октября в 16.00. Сразу после церемонии открытия стартует конкурсная программа - жюри будет оценивать вокальные данные конкурсантов. Награждение и гала-концерт пройдут 27 октября в 12.00.

Конкурс "Белазовский аккорд" проводится с 2002 года. За свою историю он помог раскрыться целому ряду исполнителей, многие из которых продолжили успешные выступления на концертных и фестивальных площадках страны и за ее пределами. В их числе Виталий Гордей, Инга Киселева, Алексей Гросс, Ксения Жук, Евгений Литвинкович, Юлия Сидорук, Егор Шаранков. Основная цель конкурса - выявление новых талантливых исполнителей, приобщение молодежи к активному творчеству, популяризация белорусской песни.

Организаторами являются Миноблисполком и ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг".-0-