Концерт Дениса Мацуева состоится в Минске

12 апреля 2021 года в Минске на сцене Большого театра Беларуси с сольной программой впервые выступит выдающийся музыкант, один из лучших пианистов мира, народный артист России Денис Мацуев.

Этой весной у жителей Минска есть уникальный шанс очутиться в волшебном мире шедевров классической музыки и получить истинное удовольствие от концерта в исполнении легендарного пианиста.

Известность Мацуеву принесла победа на XI Международном конкурсе П.И. Чайковского в 1998 году. В том же году музыкант завоевал Гран-при Международного конкурса пианистов в Париже. Окончив с отличием Московскую государственную консерваторию по классу фортепьяно, Мацуев сразу стал звездой международного масштаба.

Денис Мацуев выступает в концертных залах мирового уровня, сотрудничает с крупнейшими симфоническими оркестрами Европы, Азии, Америки и России.

Предстоящий выступление станет долгожданным событием для поклонников легендарного пианиста. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой концерт переносили, и вот, наконец-то, в Минске состоится праздник классической музыки.

Прозвучат произведения "Времена года" и "Думка" Петра Ильича Чайковского, а также Соната для фортепиано си-минор S.178 Ференца Листа.

Организаторы выражают благодарность генеральному партнеру концерта - ОАО "БПС-Сбербанк".

Приобрести билеты можно онлайн. https://www.kvitki.by/rus/bileti/muzyka/klassika/denis-macuev-308373/

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