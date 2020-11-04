Концерт к 250-летию со дня рождения Бетховена представит Могилевская капелла

4 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевская городская капелла 5 ноября представит концертную программу, посвященную 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

На сцене Могилевского городского центра культуры и досуга в исполнении симфонического оркестра под управлением Сергея Лищенко прозвучат увертюры "Король Стефан", "Именная", "Афинские развалины". Кроме этого гости концерта смогут услышать малоизвестную Мессу до мажор для солистов, хора и оркестра.

Начало концерта в 18.30.-0-