9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт лауреатов музыкальной премии "Золотой Граммофон" прошел на сцене столичной "Минск-Арены". Главное музыкальное событие года собрало известнейших исполнителей, удостоенных самой престижной российской награды в области поп-музыки. В числе приглашенных - рекордсмен по числу статуэток "Золотого Граммофона" Филипп Киркоров, а также любимцы публики Валерий Меладзе, Николай Басков, Ани Лорак, Вера Брежнева, Диана Арбенина, группа "Градусы" и многие другие.-0-

Фото Андрея Покумейко