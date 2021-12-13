Концерт примы Мариинского театра Екатерины Семенчук состоится в Большом театре Беларуси

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сольный концерт примы Мариинского театра Екатерины Семенчук состоится 17 декабря в Большом театре Беларуси во время Рождественского оперного форума, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

В этот вечер Екатерина Семенчук представит музыкальную галерею любимых драматических героинь: Далилы из "Самсона и Далилы", принцессы де Буйон из "Адрианы Лекуврер", Сантуццы из "Сельской чести", Эболи из "Дона Карлоса". "Выступления у нее просто космические: от миланского "Ла Скала" до Парижской национальной оперы и Большого театра России", - отметили в театре.

Приглашенный гость вечера - бас-баритон Магеррам Гусейнов. За дирижерским пультом выступит заслуженный артист Азербайджана Эйюб Кулиев. Организаторы отметили, что ему не раз аплодировали зрители в белорусском Большом театре: он дирижировал операми "Кармен" Жоржа Бизе, "Иоланта" Петра Чайковского, "Травиата" и "Аида" Джузеппе Верди.

"Надеюсь, что программа удивит белорусскую публику, которую, я знаю, поразить очень сложно. У Екатерины Семенчук огромный репертуар и каждый раз она доказывает, что она одна из лучших певиц мира, настоящий профессионал. Я слушал ее в Зальцбурге в "Трубадуре", потом мы встречались во Владивостоке, на Приморской сцене Мариинского театра. Замечательно, что наша первая творческая встреча произойдет именно в Минске, в городе, который сближает людей", - рассказал Эйюб Кулиев.-0-