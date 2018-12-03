Концертом известного пианиста Бориса Березовского открыли фестиваль Соллертинского в Витебске

3 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Концертом произведений русских композиторов в исполнении всемирно известного пианиста заслуженного артиста России Бориса Березовского открыли Международный музыкальный фестиваль имени И.И. Соллертинского в Витебской областной филармонии, передает корреспондент БЕЛТА.

Музыкант из России является одним из самых востребованных пианистов мира, обладателем звания Steinway Artist. У артиста плотный концертный график, но благодаря сыну Ивана Соллертинского Дмитрию витебская публика смогла послушать именитого музыканта. Во время концерта прозвучали произведения Милия Балакирева, Николая Метнера, Александра Скрябина и Дмитрия Шостаковича.

По словам Бориса Березовского, Иван Соллертинский - легенда, чье имя останется в истории навсегда, человек уникальных способностей, о котором вспоминают с огромным уважением. "Фестиваль - это всегда праздник, на него приезжают музыканты, с которыми есть что обсудить. Выступать в новых местах всегда интересно", - сказал пианист.

Сын Ивана Соллертинского Дмитрий отметил, что на фестиваль в Витебск всегда приятно приезжать. "В этом году он 30-й, и эта дата принята в музыке как контрольная, по ней судят о результатах, а у фестиваля они достойные. Спасибо организаторам, что сохраняют форум и каждый год делают интересную афишу", - добавил искусствовед.

Сегодня в Витебске стартовал ХХХ Международный музыкальный фестиваль имени И.И.Соллертинского. Перед первым концертом открылась выставка студентов факультета дизайна Витебского государственного технологического университета. Они представили свое видение классической музыки на плакатах. Выставку украсил перформанс театра-студии современной хореографии под руководством Дианы Юрченко. В программе юбилейного фестиваля разнообразные исполнители и коллективы. На творческом форуме прозвучит не только классика и произведения, напоминающие по звучанию популярную музыку, но и покажут театрально-музыкальное представление. Фестиваль завершится 12 декабря.-0-