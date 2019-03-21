Крупный клад монет XVI-XVII веков экспонируется в музее Белорусского Полесья

21 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В музее Белорусского Полесья впервые представили публике крупный клад монет XVI-XVII столетий, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий научно-просветительским отделом музея Валерий Кобринец.

Выставка является частью проекта "Сокровища пинской земли", который приурочен к акции "Пинск - культурная столица Беларуси". В течение 2019 года в музее ежеквартально будут экспонироваться клады, найденные в регионе в разные годы. Первым мероприятием из цикла стала презентация эксклюзивного денежного клада. Его в апреле 1941 года в деревне Локтыши Ганцевичского района нашел ученик начальной школы Дмитрий Зуйкевич.

Находка состояла не менее чем из 7 тыс. монет XVI-XVII веков. Из них сохранились более 6,4 тыс., которые находятся в фондах музея Белорусского Полесья. На выставке пинчане представили часть клада - свыше 400 монет. Были отобраны наиболее ценные экспонаты: медные солиды короля Яна ІІ Казимира Вазы, билоновые монеты из сплава меди и серебра разных номиналов, серебряные. Они отчеканены в Речи Посполитой, прибалтийских владениях Швеции, Пруссии, Священной Римской империи.

"Вполне возможно, что этот клад был наследством шляхтича среднего достатка. Его стоимость, по примерным подсчетам, оценивается более чем в 2,5 тыс. злотых третьей четверти XVII века. За эти деньги можно было купить небольшое имение", - отметил Валерий Кобринец.

Сотрудники музея дополнили выставку познавательной информацией. Посетители могут узнать о денежных единицах того времени, сколько стоили определенные товары. "Например, за 20 злотых в 1687 году можно было купить корову. А 230 кг овса стоили 16 злотых, та же емкость гороха - 24. В 1653 году за 30 литовских грошей можно было купить косу или топор", - пояснил собеседник.

Экспозиция будет работать до 31 марта. Вторую выставку проекта представят публике летом. Вероятно, это будет вещевой еврейский клад, найденный в Пинске в 2000-х годах.

Музей Белорусского Полесья, который в октябре отметит свое 95-летие, активно поддерживает акцию "Пинск - культурная столица Беларуси". В учреждении культуры запланировано множество мероприятий, в том числе с международным участием.-0-