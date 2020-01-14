Кубок Беларуси по художественному творчеству откроется 20 января в Минске

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. IV Международный фестиваль детско-молодежного творчества и педагогических инноваций "Кубок Беларуси по художественному творчеству - Ассамблея Искусств" откроется 20 января в художественной галерее "Университет культуры" (Дворец Республики). Об этом БЕЛТА сообщили в галерее.

Фестиваль объединяет три программы - выставочную, конкурсную и образовательную. Авторы и организации, подавшие заявки в срок, получают возможность представить свои работы в галерее "Университет культуры" в Минске. Кроме того, для них предусмотрены многочисленные мастер-классы и лекции. Выставка-конкурс представляет следующие возрастные категории: "детская", "младшая", "средняя", "старшая", "юниор" и "педагоги". Конкурсная программа состоит из таких направлений, как живопись, графика, фотография, скульптура, авторская кукла, декоративно-прикладное, текстильное, цифровое искусство. Церемония награждения победителей состоится 1 февраля. По окончании фестиваля будет опубликован каталог "Новые лица в Искусстве" (New Faces in Arts).

Кубок Беларуси является частью всемирного художественного проекта World Art Assembly, который проводится в таких странах, как Россия, Беларусь, Великобритания, Украина, Китай, Латвия, Венгрия. Главной целью фестиваля является предоставление возможности художественно одаренным детям и подросткам проявить свой талант, представить свои работы широкой зрительской аудитории, профессиональным художникам-педагогам. Одновременно популяризируется детское и подростковое творчество. Коммуникация профессионалов способствует выявлению и распространению инновационных методов в развитии детско-подросткового творчества, основанных на использовании современных достижений науки и информационных технологий.

Организаторами фестиваля выступают фонд "Искусство будущего" / NextArt Foundation, продюсерская группа "Искусство будущего", ООО "Хорошая Ставка". Патронирующие организации: Московский академический художественный лицей Российской академии художеств, российское отделение Всемирного фонда искусств, Евразийский художественный союз, секция "Арт-Менеджмент" Творческого союза художников России.-0-