Культовые мировые художественные бренды пришли в Минск

Продукция культового голландского производителя товаров для художников Royal Talens появилась в открытой продаже в обновленном магазине "Офистон Маркет" в Минске. "Офистон" стал эксклюзивным представителем всемирно известного бренда в Беларуси. Также в магазине представлена широкая линейка художественных товаров от не менее известного японского бренда Sakura, бумага для художников от Arches, Fabriano и Clairefontaine (Франция) - ее стоимость доходит до Br100 за 20 листов! Торжественная презентация магазина состоялось в минувший уикенд.

"Мы провели своеобразный рестайлинг магазина "Офистон Маркет" и расширили его в 4 раза - до 300 кв.м. В результате у нас появилась возможность существенно увеличить ассортимент. Теперь он не уступает известным европейским concept store, на которые мы ориентировались. А по атмосфере и уникальному дизайну, автором которого является дизайнер Вероника Севрюк, возможно, и превосходит", - рассказывает руководитель службы развития собственной розницы "Офистона" Светлана Климович.

Бренд Royal Talens представлен линейками Ecoline, Talens Art Creation, Amsterdam и Van Gogh. Последняя ориентирована на уже состоявшихся профессиональных художников, предъявляющих высочайшие требования к краскам.

Как отмечают в магазине, впервые в офлайновой торговле в Минске появился и выбор уникальной бумаги из хлопка для художников от топовых производителей, а также принадлежностей для каллиграфии - одного из наиболее популярных на сегодня стилей изобразительного искусства.

Все краски, ручки, карандаши, фломастеры, бумагу можно протестировать в канцбаре. Это своеобразная релакс-зона, где можно определиться с выбором, порисовать и посмотреть, как работают профессионалы: в магазине обещают организовывать мастер-классы известных белорусских специалистов.

Если какого-либо товара не окажется в наличии, можно самостоятельно заказать его со склада через онлайн-терминал, установленный тут же. На следующий день товар будет доставлен в магазин.

Помимо арт-продукции в "Офистон Маркет" представлен широкий выбор товаров для офиса (от офисной бумаги до шредеров, от кресел и стульев до элементов персональной эргономики), детского творчества и школьных принадлежностей (бренды Faber-Castell, Maped, Carioca, Kores, Milan). Решена проблема подбора стильных и статусных бизнес-аксессуаров: в магазине представлены такие бренды, как Graf von Faber-Castell , Cross, Sigel, Parker , Сerruti , CACHAREL . Отдельная секция отведена товарам для клининга.

В целом в магазине представлено более 10 тыс. товарных позиций.

Особое внимание в ходе рестайлинга было уделено площадке перед магазином, которая превращена в уникальный арт-объект. Фонари уличного освещения стилизованы под гигантские карандаши. В "Офистоне" рассчитывают, что они будут не только привлекать внимание, но и станут одним из популярных мест для фотосессий в Минске.