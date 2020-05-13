13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Культурной столицей Беларуси в 2021 году станет Борисов. Такое решение принято на коллегии Министерства культуры, которая прошла в формате видеоконференции. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ведомстве.

На звание культурной столицы Беларуси 2021 года претендовали также Мстиславль и Глубокое.

Республиканская акция "Культурная столица года" проводится Министерством культуры и заинтересованными с 2010 года. В каждом из городов, которые были объявлены культурной столицей, реализуются инновационные проекты по презентации самобытности этих городов, развитию и популяризации традиций и достижений национальной культуры, активизации творческой инициативы, повышению туристической привлекательности регионов.

Первым статус культурной столицы Беларуси в 2010 году получил город Полоцк. В 2011 году эстафету принял Гомель, затем Несвиж (2012), Могилев (2013), Гродно (2014), Брест (2015). В 2016 году титул "Культурной столицы Беларуси" носил Молодечно, в 2017 году - Бобруйск, в 2018-м - Новополоцк, в 2019-м - Пинск, в 2020-м - Лида.-0-