Купаловский театр будет развивать гастрольную деятельность

30 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический театр имени Янки Купалы будет развивать гастрольную деятельность, об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал генеральный директор театра Павел Латушко, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о новых идеях, Павел Латушко подчеркнул, что в этом плане революции не будет. "Этот театр создан сто лет тому назад. И мы будем отмечать юбилей в следующем году. Это театр, который имеет свои традиции, свою историю", - сказал генеральный директор. Он также отметил, что спектакли, которые ставят на сцене театра, популярны.

"Мы хотели бы, чтобы про театр больше говорили, чтобы про театр больше знали в Беларуси. Значит, мы будем развивать гастрольную деятельность", - поделился планами Павел Латушко.

Говоря про юбилей, он рассказал, что коллектив будет праздновать эту дату, работая над созданием и представляя зрителю новые спектакли. Это будет и белорусская классика, в частности "Идиллия" В.И.Дунина-Марцинкевича, и мировая - "Король Лир" У.Шекспира.-0-