Купаловский театр объявил кастинг в труппу театра

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический театре имени Янки Купалы объявил о кастинге артистов, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

9 декабря в 11.00 состоится кастинг артистов. К участию в отборе приглашаются желающие в возрасте от 21 до 65 лет.

"Если вы талантливы и горите желанием работать на главной драматической сцене нашей страны - приходите. Мы будем рады видеть вас в нашем дружном коллективе. Ждем вас", - подчеркнули в театре.

Заявки с резюме принимаются до 8 декабря на почту info@kupalauski.by.-0-