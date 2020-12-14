Купаловский театр продолжает кастинг в новую труппу

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном академическом театре им. Я.Купалы продолжается кастинг по формированию новой труппы, а также идет подготовка спектакля "Паўлінка" с новым составом актеров. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.

"Работа очень кропотливая. Мы проводим кастинг, очень большое количество желающих попасть в труппу Купаловского театра. Это и молодые люди, и с опытом. Много идет молодежи. Вы знаете, для них честь попасть в труппу Купаловского. Кастинг уже прошли более 20 человек. Решение по кандидатурам принимает художественный совет", - рассказал министр культуры Анатолий Маркевич.

По его словам, театр функционирует, идет работа над новой версией знаменитого спектакля "Паўлінка", который может быть представлен на сцене уже в первой декаде января 2021 года. "На главную роль рассматриваются три претендентки, однако пока имена актрис называть рано", - подчеркнул он.

"Я был в театре уже не единожды, настроение у коллектива позитивное, по всем позициям есть понимание", - обратил внимание министр.

Как ожидается, в труппе театра будет состоять 40-46 актеров. Как отметил Анатолий Маркевич, такое число необходимо, чтобы театр работал оптимально, чтобы можно было ставить полноценные спектакли, в том числе с массовкой.-0-