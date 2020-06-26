Ланская: хочу, чтобы Беларусь процветала и здесь всегда царила гармония

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хочу, чтобы Беларусь процветала и здесь всегда царила гармония, заявила корреспонденту БЕЛТА певица, заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская.

"Я прекрасно помню те времена, когда мы получали продукты по талонам, когда для меня было роскошью играть с куклой "Андрюша". Помню, как мы стояли в очередях, и только с третьего раза эта кукла досталась мне. Я прекрасно понимаю и осознаю, по какой причине я донашивала вещи своих родственников, старших сестер и братьев. Вместе с тем я родилась и воспитывалась в нормальных условиях. И у меня всегда было все необходимое", - сказала Алена Ланская.

Певица подчеркнула, что благодарна Беларуси за возможность реализовать себя. "Мне больно видеть то, что сейчас происходит в мире. Я активно пользуюсь социальными сетями. И для того, чтобы сформировать собственную точку зрения, сложить свою картину происходящего, прочитала огромное количество мнений. Я восхищаюсь озерами, природой нашей страны. Я не хочу, чтобы все это ухудшалось. Я хочу, чтобы наша страна процветала, чтобы здесь всегда царила гармония, спокойствие и комфорт", - отметила она.-0-