Лариса Грибалева выступит вместе с талантливыми детьми Могилевской области

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском областном центре творчества пройдет концерт победителей регионального этапа проекта "Зорная краiна" Ларисы Грибалевой, сообщили БЕЛТА организаторы.

Проект "Зорная краiна" посвящен Году малой Родины и 25-летию творческой деятельности популярной артистки, телеведущей, актрисы Ларисы Грибалевой. "6 октября состоится очередной концерт проекта, в котором певица выступит вместе с талантливыми детьми Могилевской области: Маргаритой Цумаревой, Миланой Куриловой, Александрой Старовойтовой, танцевальным коллективом IN Motion, а также Анастасией Скоропад и Вероникой Бондарович. Во время концерта можно будет не только услышать песни юных талантов и самой Ларисы Грибалевой, но и пообщаться с артисткой", - рассказали организаторы.

Лариса Грибалева родом из Витебска и не понаслышке знает, каков путь артиста на большую сцену. Именно желание поддержать детей в начале их творческого пути легло в основу создания проекта. "В Год малой Родины мне будет приятно внести небольшой вклад в развитие юных талантов Беларуси. За 25 лет творческой деятельности накопилось большое количество любимых всеми песен, и я с удовольствием ими поделюсь, - отметила Лариса Грибалева. - Я постоянно получаю запросы от организаций и проектов по совместным выступлениям. Именно накопленный опыт и желание помочь начинающим артистам стали основой в создании такой творческой платформы, как "Зорная краiна". Концерты пройдут по всей стране, а итогом будет сводный концерт 11 декабря в Минском городском дворце культуры. Уверена, у нас получится зажечь новые звездочки нашей талантливой страны".

Концерты пройдут практически во всех областях страны: 15 сентября - в Гомеле, 3 октября - в Жодино, 13 октября - в Солигорске, 23 ноября - в Лунинце, 7 декабря - в Бобруйске, 11 декабря - гала-концерт в Минске.-0-