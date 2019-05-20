Лариса Грибалева запускает проект по поддержке юных талантов в "Зорную краiну"

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Лариса Грибалева запускает проект по поддержке талантливых детей "Зорная краiна", посвященный Году малой родины, сообщили БЕЛТА организаторы.

"В Год малой родины мне будет приятно внести небольшой вклад в развитие юных талантов Беларуси. За 25 лет творческой деятельности накопилось большое количество любимых всеми песен, и я с удовольствием ими поделюсь, - сказала Лариса Грибалева. - Я постоянно получаю приглашения на совместные выступления. Накопленный опыт и желание помочь начинающим артистам стали основой в создании такой творческой платформы, как "Зорная краiна". Концерты пройдут по всей стране, а итогом будет сводный концерт в Минске. Уверена, что у нас получится зажечь новые звездочки нашей талантливой страны".

Проект пройдет в два тура: 1-й - с 1 июня по 30 июня - прием видео-заявок, а 2-й - с 1 июля по 15 июля - голосование. Чтобы стать конкурсантом, необходимо записать видео номера для хореографических коллективов или кавер-версию на любую из песен Ларисы Грибалевой для вокалистов с обязательной пометкой "Хотим/Хочу выступить на концерте Ларисы Грибалевой" и представлением своего коллектива и города. Затем выложить видео в "Одноклассниках" или "ВКонтакте" с хештегами: #хочунаконцертларисыгрибалевой и #зорнаякраiна и прислать ссылку на видео на электронный адрес организатора: zornayakraina@gmail.com. Все заявки, поданные в срок, будут участвовать в онлайн-опросе. Участие в проекте бесплатное.

Победных номеров будет всего шесть: три номера по мнению интернет-пользователей, один номер будет определен по наибольшему количеству просмотров видео в голосовании за весь период и два номера выберет сама артистка вместе с командой экспертов.

"Зорная краіна" пройдет по всем областям страны. Финалом станет большой итоговый гала-концерт лучших номеров в Минске в конце 2019 года.

"Это будет не просто концерт, а интерактивная площадка для общения, это возможность выступить на одной сцене лучшим артистам каждого региона, а также получить ценные советы, поддержку, сфотографироваться со звездой и взять автограф", - отметили организаторы.-0-