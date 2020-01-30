Лауреатов премии "Человек безбарьерной среды" наградили в Минске

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске наградили трех лауреатов премии "Человек безбарьерной среды" - директора социально-культурного учреждения "МоцАрт" Александра Калошу, актера Драматического театра Белорусской армии Владимира Лисовского и руководителя народной мужской вокальной группы "Хорус" Игоря Кецкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Консультант управления учреждений культуры и народного творчества Министерства культуры Иван Галабурда отметил, что особенность этой премии заключается в государственной поддержке общественных инициатив. "Это мероприятие станет традиционным и будет в дальнейшем только развиваться. Министерство культуры будет поддерживать все инициативы общественного характера, которые будут направлены на развитие творчества людей с инвалидностью", - сказал он.

Социально-культурное учреждение "МоцАрт" занимается адаптацией белорусских фильмов для незрячих и слабовидящих людей. Его руководитель Александр Калоша стал инициатором проекта "Бязмежнае кiно", который подразумевает создание аудиодескрипции для 12 лучших фильмов "Беларусьфильма". "Будем продолжать работу в данном направлении и делать все возможное, чтобы слова "не хлебом единым" для людей с ограниченным возможностями были актуальны. Нам нужны не только пандусы и тактильные дорожки, материальная поддержка, но и культура. Для этого мы и работаем. У нас есть большая мечта - сделать аудиодескрипцию для фильма "Купала", который планирует выпустить "Беларусьфильм". Надеемся на поддержку спонсоров", - поделился планами руководитель проекта.

Проект "МоцАрт" поддержал и актер Владимир Лисовский. Он стал основным тифлокомментатором фильмов "Венок сонетов", "Белые росы", "В августе 44-го", "Дикая охота короля Стаха", "Приключение Буратино" и других. Помимо этого, актер озвучил спектакль "Школа падаткаплацельшчыкаў" в Национальном академическом театре имени Янки Купалы. "Это время, которое я потратил на то, чтобы сделать тифлокомментарии и озвучить аудиокниги, - оно изменило мою жизнь и принесло что-то новое в мое сердце, что не дает мне становиться черствым. Я планирую заниматься этим и в дальнейшем", - признался лауреат премии.

Игорь Кецкин - создатель и руководитель народной мужской вокальной группы "Хорус", среди участников которой есть незрячие и слабовидящие солисты. Группа завоевала Гран-при Вторых международных Парадельфийских игр. "Для меня эта награда стала неожиданной. Я благодарен своей семье, которая называется "Хорус": мы с ними уже 15 лет. Это ежедневная работа, участие в жизни каждого", - сказал активист.-0-