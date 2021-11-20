Ленкин о конкурсе "Лістападзік": темы детского кино вечные

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темы детского кино вечные. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал режиссер, сценарист и актер киностудии "Беларусьфильм", один из членов жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" Александр Ленкин.

"Главный критерий, по которому оцениваются конкурсные работы, - профессиональное достоинство картин. Если кино профессионально сделано, то оно, как правило, нравится всем - и детям, и взрослым. Детская аудитория в каком-то плане сложная, потому что опыта у малышей не так много и жизненные ориентиры у них еще только намечаются. Тем не менее с помощью фильмов нужно грамотно разговаривать с ними. Тогда и будет хороший диалог", - сказал Александр Ленкин.

Он также отметил, что, несмотря на разницу в возрасте и жизненный опыт, у детей есть чему поучиться. "Многие взрослые, и в том числе я, у детей очень многому учатся. Во-первых, хотя бы потому, что они очень непосредственные, и их попытка оценить, что происходит вокруг, для меня очень ценна, что дает в дальнейшем стимул для творчества", - обратил внимание он.

"Темы детского кино вечные. Однако крайне важно отметить, что малыши находятся в постоянном поиске: пытаются понять, кто они такие и почему мир вокруг них именно такой, почему взрослые иногда говорят "нельзя", а иногда говорят "нужно" и "делай". Именно этот момент, когда происходит переход от совсем маленького существа к более взрослому, осознанному человеку, способному на серьезные поступки, очень важен и интересен. И про это можно разговаривать бесконечно, ведь все дети разные", - заключил режиссер.

Киноконкурс "Лістападзік" XXVII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" стартовал сегодня в кинотеатре "Пионер". Его открыли анимационным мюзиклом "Звезды седьмого неба" режиссера Елены Туровой. Помимо этого, в кинотеатре "Пионер" сегодня пройдут показы еще восьми анимационных фильмов: "Бу!", "Я тайну ў глыбiнi душы хаваю", "Прелюдия и фуга", "Томми и львенок", "Полный рот воды", "Папа - большой, я - маленькая", "Вечное пламя", "Даже мыши попадают в рай".

XXVII Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" проходит с 20 по 26 ноября. Учредители - Министерство культуры и Мингорисполком, организатор - Национальная киностудия "Беларусьфильм". Всего дирекция фестиваля получила 273 заявки из 54 стран. Среди них как давние друзья и кинопартнеры Беларуси (Россия, Украина, Азербайджан, Грузия, Сербия), так и страны Западной и Центральной Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.-0-

Фото Павла Орловского