Линия жизни и смерти: выставка о Минском гетто откроется в музее истории ВОВ 20 июля

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная экспозиция "Линия жизни и смерти. Памяти Минского гетто и еврейских местечек Беларуси", приуроченная к 80-летию создания Минского гетто, откроется 20 июля в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

Выставка создана в память о погибших узниках гетто и исчезнувших белорусских местечках. "Временная экспозиция представляет серию живописных работ художника Юрия Крупенкова о довоенной жизни евреев в белорусских местечках и об их трагической судьбе в годы нацистской оккупации 1941-1944 годов. Объемные предметы из фондовых коллекций музея, созвучные содержанию картин, органично дополнят и углубят тему. Фотодокументальный материал раскроет посетителям чудовищные преступления нацистов против евреев в гетто Минска и других городов и местечек Беларуси", - рассказали организаторы.

"19 июля 1941 года, 80 лет назад, полевой комендант вермахта издал приказ о создании Минского гетто. 20 июля 1941 года приказ был обнародован. Минское гетто стало одним из крупнейших в Восточной Европе в годы Второй мировой войны, в котором погибли по разным источникам от 88 тыс. до 100 тыс. человек", - отметили в музее.

Участниками-партнерами, предоставившими материалы для этого выставочного проекта, выступили Музей истории и культуры евреев Беларуси, Историческая мастерская имени Леонида Левина в Минске, Минский государственный профессионально-технический колледж строителей имени В.Г.Каменского.-0-