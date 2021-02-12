Литературно-этнографическая комната им. Ивана Мележа открылась в Ростовской области

12 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Литературно-этнографическая комната имени народного писателя Беларуси Ивана Мележа открылась сегодня в Петрушинской сельской библиотеке Неклиновского района Ростовской области. Представители Гомельского региона за событием следили в онлайн-режиме в областной универсальной библиотеке имени В.И.Ленина, а затем перспективы сотрудничества с российскими коллегами и новые проекты обсудили во время телемоста "Беларусь - Россия: Гомельская область - Ростовская область", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В литературно-этнографической комнате организаторы воссоздали атмосферу рабочего кабинета автора - здесь есть стилизованный стол, лампа, предметы быта и одежды. В экспозиции представлены копии рукописей, фотоматериалы о жизни и творчестве Ивана Мележа, книги народного писателя Беларуси. Электронные копии экспонатов подготовили и направили в Ростовскую область сотрудники Хойникского районного краеведческого музея и Дома-музея Ивана Мележа в агрогородке Глинище этого же района.

Председатель Гомельского областного отделения ОО "Союз писателей Беларуси" Владимир Гаврилович отметил, что событие объединяет белорусов и россиян. "Проект появился неслучайно. На протяжении десятка лет наша писательская организация плодотворно сотрудничает с литераторами Неклиновского района Ростовской области. Как итог - в 2017 году Петрушинской сельской библиотеке присвоено имя классика белорусской литературы Ивана Мележа", - отметил он.

Владимир Гаврилович напомнил эпизод из биографии Ивана Мележа, связанный с Ростовом-на-Дону: именно под этим городом писатель получил второе, очень тяжелое, ранение. И главный врач госпиталя, военный хирург Антонов помог при операции сохранить молодому автору раненую руку - другие врачи настаивали на ампутации.

"Интерес к творчеству классика белорусской литературы в российском регионе растет. В библиотеке, которая носит его имя, проводятся конференции, творческие встречи, в том числе с гомельскими авторами. И спустя время было принято решение продолжить популяризацию творчества белорусского писателя и открыть к его 100-летию литературно-этнографическую комнату", - рассказал председатель областного отделения Союза писателей Беларуси.

Поздравления по случаю открытия литературно-этнографической комнаты направил руководитель отделения посольства Беларуси в Ростове-на-Дону Денис Тимохин. Участников онлайн-открытия поздравили заместитель главы администрации Неклиновского района Ольга Терещенко, председатель ОО МНКА "Белорусы Неклиновского района", член Высшего творческого совета Союза писателей России Леонид Север. С белорусской стороны - заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполокома Татьяна Кручко, председатель отделения Союза писателей Беларуси, прозаик и публицист Владимир Гаврилович, директор Гомельской областной библиотеки Марина Рафеева.

Участниками телемоста стали представители органов местной власти Беларуси и России, Гомельского областного отделения ОО "Союз писателей Беларуси", библиотечные работники, краеведы, также подключились литераторы Брянска, Украины. Партнеры обсудили дальнейшее сотрудничество в культуре и литературе, в том числе при проведении фестивалей "Славянские литературные дожинки", "Берега дружбы", "На зямлі Кірылы Тураўскага".

Речь шла и о том, как важно сохранить историческую память, достоверность о событиях Великой Отечественной войны. "Наши народы, живя ранее в огромной стране, вместе победили фашизм, но сегодня, к сожалению, вынуждены вместе защищать общую Победу. Прилагать усилия, чтобы не допустить стремления многих стран переписать события наново", - отметили участники телемоста.

Во время онлайн-диалога литературной премией имени Кирилла Туровского и медали в честь белорусского и общеславянского просветителя удостоены Неклиновский район, Новобессергеневское сельское поселение и межпоселенческая центральная библиотека Неклиновского района.

Итогом телемоста стало принятие совместной резолюции.-0-