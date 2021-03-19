Литературный интернет-конкурс к празднику Пасхи проходит в Могилевской области

19 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Литературный интернет-конкурс "Пасхальная радость" проходит в Могилевской области. Такая информация размещена на сайте Могилевской епархии, сообщает БЕЛТА.

Участниками могут стать молодые авторы в возрасте от 14 до 25 лет. Принимаются литературные работы как на русском, так и на белорусском языке, связанные с Пасхой, в двух номинациях: поэзия и малая проза. Можно выбрать православную тематику, в том числе евангельскую тему крестного пути и Воскресения Христа. "Также это могут быть произведения, воплощающие дух Пасхи как праздника, связанные с чудесами, подарками, радостью и добрыми поступками - всем, что так или иначе несет с собой этот праздник", - отметили организаторы.

Объем поэтических произведений, поданных одним автором, не должен превышать 100 строк. Для прозы, поданной одним автором, ограничение - 20 тыс. знаков.

Победители будут награждены памятными призами, а также дипломами и грамотами, которые в электронном виде будут размещены на странице конкурса. Состоится финальное торжественное мероприятие с участием могилевских писателей и представителей Могилевской епархии. Лучшие работы будут опубликованы на литературных страницах областных СМИ. Планируется издание электронного сборника лучших произведений, который будет размещен на интернет-платформах в открытом доступе.

Как отметили организаторы, участвовать могут не только жители Могилевской области. "Такие работы будут размещены на страничке конкурса и в электронном сборнике. Конкурсанты этой категории также могут быть награждены почетными грамотами, однако не могут претендовать на призовые места. Их работы могут быть включены в электронный сборник", - подчеркнули организаторы.

Проводят творческое состязание Могилевское отделение Союза писателей, Могилевская епархия Белорусской православной церкви, Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова.

Конкурс продлится до 15 апреля. Более подробную информацию можно узнать на сайте Могилевской епархии.-0-