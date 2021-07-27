Любовь к Родине в картинах Елены Краснощековой представили на выставке в Минске

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка художницы Елены Краснощековой "От родного порога" открылась сегодня в художественной галерее "Университет культуры", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне очень приятно, что выставка проходит именно в этой галерее и я благодарна организаторам за возможность показать здесь свое творчество. Сегодня не обычная выставка, а юбилейная - это моя 40-я персональная выставка. Для меня важно, что проходит она на моей Родине - в Беларуси", - подчеркнула Елена Краснощекова.

В экспозиции выставки представлены более 30 картин, написанных маслом в разные периоды жизни художницы: натюрморты, пейзажи, выполненные в стиле реализма, импрессионизма и пуантилизма. В этих работах зритель может проследить то самое путешествие художницы от родного порога во времени, пространстве, по другим странам и городам. Можно сказать, что отчетной картиной является та, где изображен родной дом, в котором родилась Елена Краснощекова. "От этого порога начались моя жизнь и творчество. Все менялось, начиная от этого уголочка. Кроме того, на выставке посетители могут увидеть много пейзажей, которые непосредственно связаны с Родиной", - рассказала художница.

Путешествия, дом, родные люди, школа, друзья и подруги - все это нашло отражение в творчестве Елены Краснощековой. Родная земля напитала художницу энергией постижения, расправила ей крылья, научила ее самому драгоценному в жизни - любви. Беларусь - это место силы автора. Художница в своем творчестве возвращает родной земле то, что она здесь почерпнула - любовь, вдохновение, способность творить. Все мы начинаем свой жизненный путь от родного порога. От детства, с песочницей вблизи родного дома и играми в салки со сверстниками, до взрослой, самостоятельной жизни. Пейзажи, натюрморты, портреты, фантазии художницы написаны в яркой палитре красок и несут в себе свет, доброту, любовь к людям, которые живут и трудятся на белорусской земле.

"Кроме белорусских работ, у меня также много картин из городов, где я путешествовала", - добавила мастер.

Елена Краснощекова живет и работает в Москве. Она является членом Творческого союза профессиональных художников, членом Творческого союза художников России. Родилась в 1968 году в Слуцке. По окончании художественной школы поступила в Кобринское художественное училище с декоративно-прикладной специализацией, которое закончила.

В течение нескольких лет посещала мастерскую заслуженного художника БССР и СССР Владимира Садина, который повлиял на творчество молодой художницы. "Мой отец оставил в наследство не только свои работы, но и плеяду учеников, которые своим творчеством радуют и вдохновляют. У каждого из них свое направление в искусстве. Среди этих учеников была и Елена Краснощекова. Она имеет совершенно неповторимый почерк в изобразительном искусстве. Ее творчество отмечается каким-то неземным, ангельским теплом и любовью, женственностью, романтизмом, радостью, поэзией, светом, гармонией. Ведь очень важно, какие эмоции вызывает то или иное произведение - это та гармония души, мягкий свет, удивительная теплота, ощущение мира, добра в каждом штрихе", - продолжила дочь Владимира Садина Татьяна Гресская.

Длительное время Елена Краснощекова занималась художественным самообразованием, результатом чего явились многочисленные живописно-декоративные композиции, отмеченные влиянием импрессионистов. Провела более 30 персональных выставок в России, Беларуси, Германии, Египте. Работы Елены Краснощековой находятся в государственных и частных собраниях России, Беларуси, Украины, Германии, Израиля, Египта, Турции, Великобритании, Франции, Швейцарии, Италии, Нидерландов, Австралии и США.

"Греет и радует душу то, что Елена Краснощекова не забывает свои корни, малую родину, материнское тепло и любовь. Мы каждый раз ждем с нетерпением встречи с ней на слуцкой земле. Ждем также новых работ, чтобы напитаться позитивной энергией", - сказала Татьяна Гресская.

Выставка продлится по 9 августа.-0-