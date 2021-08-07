"Льняная карусель" закружила в Корме

7 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Районный фестиваль "Льняная карусель" проходит сегодня в городском поселке Корма Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Кормянском райисполкоме.

"Льняная карусель" закружила в центральном парке горпоселка. Открыло праздник фестивальное шествие на центральной площади. "Льняной парад" продемонстрировал разнообразие изделий из северного шелка. Все желающие могут поучаствовать в создании льняной карусели - композиции из рушников. Некоторые из аксессуаров будут ткать прямо на празднике.

В течение всего дня будут работать тематические площадки, подворья и локации с мастер-классами. Не останутся голодными ни ценители зрелищ, ни ароматных и сытных кулинарных изысков. Фольклорно-гастрономический фест "Льняная карчма" приглашает к многочисленным прилавкам: блинному, медовому, "бульбяному", "напойнаму", рыбному и мясному. Здесь можно продегустировать и купить блюда на самые разные вкусы. А бармен фитобара "Здоровье в каждой чашке" нальет целебные напитки.

Фишкой фестиваля стало льняное дефиле и выставка аксессуаров из северного шелка. Украшение праздника - выступления творческих коллективов района, области и гостей фестиваля. Репертуар также "льняной" - народные песни и мотивы об этой культуре и рукодельницах.

О событиях и эмоциях минувших форумов напомнит площадка "История фестиваля в фотографии". Музей под открытым небом также на время вернет в прошлое. А прикоснуться к мастерству предков каждый может на мастер-классах. Интерактивную программу предложат и локации со спортивными играми, белорусскими народными забавами, конкурсами и викторинами.

Организатором праздника выступает Кормянский райисполком. Фестиваль нацелен на развитие туристического потенциала района, пропаганду духовных ценностей и традиций народной культуры, повышение престижа труда льноводов.-0-

Фото Сергея Холодилина