Лучшие буктрейлеры "Книга с экрана" презентуют во время On Air марафона "Цветы Великой Победы"

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работы призеров республиканского творческого конкурса буктрейлеров "Книга с экрана" будут презентованы 8 мая во время On Air марафона "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич.

"Жюри конкурса, в состав которого входят представители союза молодежи, Мининформа и Союза писателей Беларуси, продолжает работу по определению победителей первого тура проекта. Их имена станут известны накануне Дня Великой Победы. Думаю, что настоящим подарком для призеров станет участие их творческих работ 8 мая в On Air марафоне "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы", - рассказала Юлия Зинкевич. К слову, уже сейчас работы финалистов конкурса транслируются на экранах в магазинах ОАО "Белкнига".

Вместе с тем уже стали известны имена победителей по версии онлайн-аудитории. Голосование проходило в официальном паблике БРСМ в социальной сети "ВКонтакте". Лучшие работы были определены суммированием отметок "нравится" и количеством просмотров видеоработ. В итоге в специальной номинации "Лучший буктрейлер онлайн" первое место заняла творческая работа на поэму Александра Твардовского "Василий Теркин" (УПК Сыроваткинские ясли-сад - средняя школа). Второго места удостоен буктрейлер на повесть Василия Быкова "Обелиск" (гимназия №7 Витебска), третьего - буктрейлер по роману Михаила Шолохова "Они сражались за Родину!" (ПолесГУ).

"Всего в региональных турах конкурса приняли участие 360 творческих работ по книгам военной тематики. Для участия в республиканском финале поступила 91 заявка: 51 от школьников, 13 от учащихся средних специальных учреждений образования, 7 от студентов и 20 от представителей работающей молодежи. Из них 48 в четырех возрастных категориях продолжают участвовать в конкурсе", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Как подчеркнула Юлия Зинкевич, больше всего буктрейлеров было представлено на конкурс по повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие…". "Около 40% работ выполнены именно по этому произведению. Я их все пересмотрела лично и мне захотелось еще раз перечитать эту книгу. Надеюсь, что такие же чувства у зрителей вызовут работы начинающих сценаристов, операторов-постановщиков и режиссеров. Кстати, после празднования Дня Победы стартует второй этап конкурса, во время которого мы предложим молодежи почитать современных белорусских авторов и снять буктрейлеры уже на их произведения", - добавила она.

Республиканский творческий конкурс буктрейлеров "Книга с экрана" стартовал 27 января. Цель проекта - популяризация чтения, создание рекламного продукта для книг, привлечение молодежи к сохранению и укреплению памяти о Великой Отечественной войне, воинском и трудовом подвиге белорусского народа, популяризация творчества современных авторов Беларуси и актуализация интереса к художественной литературе. Его организаторы - Белорусский республиканский союз молодежи, Министерство информации и Союз писателей Беларуси.-0-