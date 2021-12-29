ЛУЧШИЕ ФОТО ГОДА ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
12:41
Некачественные гирлянды обнаружили в продаже в Могилевской области
Регионы
12:37
Исаченко: в нашей стране каждый ребенок может быть волшебником
Регионы
12:33
В Беларуси с начала года выявили более 1 тыс. наркопреступлений, совершенных через интернет
Происшествия
12:33
"Валютный ассистент" – 4 услуги в одном пакете с существенной экономией!
Экономика
12:23
В Добруше из незаконного оборота изъяли 370 л спирта
Происшествия
12:17
Депутат о проекте Конституции: Мы остаемся социально ориентированным государством
Общество
12:14
Снег и до -18°С ожидается в Беларуси 30 декабря
Общество
12:09
Кочанова: всегда с огромной радостью бываю в детских учреждениях
Общество
12:04
Виктор Ананич: Внести свой вклад в реальное государственное строительство Беларуси может каждый
Общество
12:03
Дом совместного проживания для пожилых людей открыли в Каменецком районе
Регионы
11:57
В Бресте отмечается самый низкий за год уровень заболеваемости коронавирусом
Регионы
11:54
Петришенко: в преддверии Нового года важно создать ощущение праздника для всех детей
Общество
11:44
В Лидской ЦРБ после капремонта открыли хирургический корпус
Регионы
11:42
Андрейченко проведет 30 декабря встречу с коллективом Глубокской ЦРБ
Регионы
11:41
В России за сутки выявили 21 119 случаев заражения коронавирусом
В мире
11:39
ФОТОФАКТ: Дед Мороз и Снегурочка поздравили пассажиров Минского метрополитена
Регионы
11:36
БРСМ и Минская городская коллегия адвокатов заключили соглашение о сотрудничестве
Регионы
11:16
Депутат: проект Конституции отвечает новым запросам политических реалий
Общество
11:10
"Белтопгаз" присоединился к новогоднему марафону добрых дел
Регионы
11:07
"Пинскдрев" построил станцию обезжелезивания для земляков
Регионы
11:04
В реанимации больницы в Украине произошел пожар, есть погибшие
В мире
10:57
Гомельчанка нелегально продавала красную икру
Регионы
10:56
Санэпидслужба дала рекомендации по подготовке новогоднего стола
Общество
10:53
Детский сад возведут в новом жилом районе Лиды
Регионы
10:52
Граждане Беларуси освобождены от обязательной дактилоскопии и медосмотра при въезде в Россию
Общество
10:48
ГПК: очередей на выезд транспорта в Латвию, Польшу и Украину на границе нет
Общество
10:46
Срок переоформления сертификатов соответствия на услуги автошкол продлен до 1 сентября 2022 года
Общество
10:41
ГКНТ предлагает обсудить изменения в сфере научно-технической деятельности
Общество
10:38
Уровень рецидивной преступности снижается в Брестской области
Происшествия
10:26
В Гомеле за распространение наркотиков задержали лицеиста
Происшествия
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29 декабря 2021, 10:44
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