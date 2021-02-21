ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
10:46
Издание об олимпийском движении "Хутчэй. Вышэй. Мацней" победило в конкурсе "Искусство книги"
Спорт
10:33
В Гомеле мужчина госпитализирован после пожара в семиэтажке
Происшествия
10:16
Мужчина спасен при пожаре в многоэтажке в Борисове
Происшествия
10:02
"Мешков Брест" и СКА победили в матчах чемпионата Беларуси по гандболу
Спорт
09:58
С оторвавшейся льдины в Таганрогском заливе спасли 21 человека
В мире
09:33
Автомобиль загорелся на МКАД из-за перегрева двигателя
Происшествия
09:25
Полашек и Додиг выиграли мужской парный разряд Australian Open
Спорт
09:11
Ночью на проспекте Дзержинского в Минске машина врезалась в осветительную мачту
Происшествия
09:01
ГАИ просит водителей и пешеходов в туман быть предельно внимательными
Общество
00:42
В США жертвами непогоды стали 58 человек
В мире
20.02.21
20.02.21
23:53
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 110 млн
В мире
20.02.21
23:17
Белорусские баскетболисты победили албанцев в квалификации чемпионата мира
Спорт
20.02.21
22:55
Из-за разлива нефтепродуктов в Израиле нанесен ущерб экологии
В мире
20.02.21
22:13
Футболисты тульского "Арсенала" сенсационно победили "Зенит" в 1/8 финала Кубка России
Спорт
20.02.21
21:42
Военная база в Ираке подверглась ракетному обстрелу
В мире
20.02.21
21:06
Белоруска Марина Слуцкая выиграла бронзу турнира серии "Большого шлема" по дзюдо в Израиле
Спорт
20.02.21
20:25
Хоккеисты "Шахтера" крупно обыграли "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси
Спорт
20.02.21
20:10
Московское "Динамо" обыграло "Йокерит" в матче чемпионата КХЛ
Спорт
20.02.21
20:06
Минское "Динамо" обыграло челябинский "Трактор" в матче чемпионата КХЛ
Спорт
20.02.21
18:21
Биатлонисты Норвегии выиграли эстафету на ЧМ в Словении
Спорт
20.02.21
18:02
Футболисты "Торпедо-БелАЗа" победили "Ротор" на сборе в Турции
Спорт
20.02.21
18:00
ФОТОФАКТ: Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил на "Линии Сталина"
Регионы
20.02.21
17:55
Стоимость биткойна превысила $57 тыс.
В мире
20.02.21
17:48
Волейболисты "Шахтера" выиграли Суперкубок Беларуси
Спорт
20.02.21
17:40
Гран-при конкурса "Искусство книги - 2020" получило издание "Храм-памятник земли белорусской"
Культура
20.02.21
17:01
Правнука королевы Елизаветы II назвали в честь герцога Эдинбургского
Калейдоскоп
20.02.21
16:53
При взрыве в Кабуле погибли пять человек
В мире
20.02.21
16:49
В Минске водитель легковушки сначала врезался в дерево, а затем - в осветительную мачту
Происшествия
20.02.21
16:47
ФОТОФАКТ: Выставка вооружения и военной техники воинских частей Брестского гарнизона
Регионы
20.02.21
16:41
Фармацевтические инспекции в ЕАЭС разрешено проводить дистанционно
Экономика
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21 февраля 2021, 10:07
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ГАИ просит водителей и пешеходов в туман быть предельно внимательными
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