ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
13:10
Еремич: при разработке изменений в Конституцию будут учтены предложения молодежи
Общество
12:49
СК проводит проверку по факту гибели трех человек при пожаре в Минском районе
Происшествия
12:34
В Солигорске при пожаре в многоэтажке спасен мужчина
Происшествия
12:15
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1152 пациента с COVID-19, выписаны 1346
Общество
12:01
Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 22 марта
Общество
11:47
Пьяный водитель спровоцировал массовую аварию в Минске
Происшествия
11:23
Япония собирается ужесточить правила въезда из-за коронавируса
В мире
11:04
При пожаре в Пружанском районе спасли мужчину
Происшествия
10:40
Водителя с 1,04 промилле алкоголя в крови задержали в Минске
Происшествия
10:33
В Республике Конго проходят президентские выборы
В мире
10:23
На заводе нефтегазовой компании в Венесуэле произошел теракт
В мире
10:02
Мясникович поздравил президентов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана с праздником Навруз
Политика
09:53
Витебский "Рубон" обыграл "Цмокi-Мiнск" в чемпионате Беларуси
Спорт
09:32
Баскетболисты Цмокi-Мiнск" примут "Астану" в матче Единой лиги ВТБ
Спорт
09:23
Мобильные датчики контроля скорости работают в некоторых районах Минска и МКАД
Регионы
09:02
Символ трагедии и вечной памяти. Мемориальный комплекс "Хатынь" в архивных фотографиях БЕЛТА
Общество
07:00
Лукашенко поздравил Хасана Роухани и народ Ирана с праздником Навруз
Президент
00:20
Более 494 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки
В мире
20.03.21
20.03.21
23:33
В Лондоне 13 человек задержали на протестах против "коронавирусных" ограничений
В мире
20.03.21
22:57
БАТЭ и брестское "Динамо" разошлись миром в матче чемпионата Беларуси
Спорт
20.03.21
22:24
"Авангард" обыграл "Металлург" в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ
Спорт
20.03.21
22:00
Белорусские спортсменки выиграли два серебра на турнире по борьбе в Будапеште
Спорт
20.03.21
21:30
"Союзмультфильм" впервые снимет мультсериал по сюжету детских комиксов
Калейдоскоп
20.03.21
20:54
Даниил Мышковец представит Беларусь на конкурсе эстрадной песни "Витебск-2021"
Культура
20.03.21
20:22
Умер оперный певец Евгений Нестеренко
В мире
20.03.21
19:36
Белорусы не завоевали олимпийских лицензий на турнире по греко-римской борьбе в Венгрии
Спорт
20.03.21
19:30
Черногория не исключает введения COVID-паспортов для путешественников
В мире
20.03.21
18:48
Волейболистки "Минчанки" вышли в "Финал шести" российской суперлиги
Спорт
20.03.21
18:35
Полиция разогнала митинги против ограничений в связи с пандемией в трех городах Швеции
В мире
20.03.21
18:03
Минское "Динамо" и "Витебск" сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу
Спорт
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21 марта 2021, 10:02
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