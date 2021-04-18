ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
13:19
Парламент Сирии назначил президентские выборы на 26 мая
В мире
13:08
ФСБ РФ представила видеозапись разговора Федуты и Зенковича об устранении Лукашенко
Общество
12:26
"Чернобыльскую литургию" исполнят в Белгосфилармонии 25 апреля
Культура
12:02
В Гонконге выявили случай заражения мутировавшим штаммом коронавируса
В мире
11:54
Илья Ивашко победил на старте квалификации теннисного турнира в Барселоне
Спорт
11:45
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1300 пациентов с COVID-19, выписаны 1479
Общество
11:36
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Иране
В мире
11:31
В России выявили 8632 случая заражения коронавирусом за сутки
В мире
11:20
В заброшенном здании в Осиповичах плиты перекрытия обрушились на человека
Происшествия
11:09
Белорус Андрей Орловский победил Чейза Шермана на турнире UFC в Лас-Вегасе
Спорт
10:55
В Бресте во время футбольного матча ограничат движение транспорта
Регионы
10:31
До +17°С ожидается в Беларуси 19 апреля
Общество
10:13
Минздрав Израиля разрешил не носить маски на улице
В мире
09:53
Франция вводит карантин для приезжающих из Бразилии, Аргентины, Чили и ЮАР
В мире
09:34
В Минске на трех участках сегодня будут наносить дорожную разметку
Регионы
09:10
Мобильные датчики контроля скорости работают в семи местах Минска
Регионы
07:00
Лукашенко: Беларусь заинтересована в реализации проектов с Зимбабве в областях энергетики и транспорта
Президент
17.04.21
17.04.21
23:23
В Индии четыре человека погибли при пожаре в больнице, где лечат пациентов с COVID-19
В мире
17.04.21
22:56
NASA сообщило, что первый испытательный полет вертолета на Марсе запланирован на 19 апреля
Технологии
17.04.21
22:31
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8
В мире
17.04.21
22:08
"Шахтер" одержал пятую победу подряд в чемпионате Беларуси по футболу
Спорт
17.04.21
21:47
Cловенская спортсменка Тина Трстеняк выиграла золото ЧЕ по дзюдо
Спорт
17.04.21
21:31
"Краснодар" не удержал победу над "Зенитом" в матче российского чемпионата
Спорт
17.04.21
21:23
Белорус Вадим Шока занял седьмое место на ЧЕ по дзюдо в Португалии
Спорт
17.04.21
20:58
Белоруска Анастасия Прокопенко выиграла бронзу на этапе КМ в Болгарии по современному пятиборью
Спорт
17.04.21
20:54
ФСБ РФ: задержанные в Москве Зенкович и Федута планировали военный переворот в Беларуси
В мире
17.04.21
20:27
Кодовое название "Тишина" - подробности покушения на Лукашенко и попытки вооруженного мятежа в Беларуси
Общество
17.04.21
20:01
Лукашенко заявил о готовившемся на него и сыновей покушении
Президент
17.04.21
19:59
В работе Twitter произошел сбой
Технологии
17.04.21
19:34
Хоккеисты сборной Беларуси победили венгров в товарищеской встрече
Спорт
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Культура
18 апреля 2021, 09:54
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