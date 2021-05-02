ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
13:41
В Бухаресте смягчили ограничительные меры
В мире
13:26
Митрополит Вениамин: следование заветам Спасителя - залог мирного и доброго будущего Беларуси
Общество
12:35
Лукашенко признался, что очень любит праздник Светлой Пасхи
Президент
12:25
Лукашенко призвал граждан к созиданию с молитвой о Беларуси и любовью в сердцах
Президент
12:23
Лукашенко передал в дар церкви воссозданную святыню - напрестольный Туровский крест
Президент
12:15
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1081 пациент с COVID-19, выписаны 1383
Общество
12:02
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 мая из-за сильного ветра
Общество
11:50
Лукашенко в Пасху посетил храм в Турове
Президент
11:33
Число больных COVID-19 в России за неделю превысило количество вылечившихся
В мире
11:17
Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю
Технологии
11:05
В Индии зафиксировали максимальное число смертей из-за коронавируса в сутки
В мире
10:54
Двое мужчин погибли при пожаре в Ушачском районе
Происшествия
10:50
ФОТОФАКТ: Весенний фестиваль "Бельтайн" прошел в Ботаническом саду
Культура
10:45
"Барселона" и "Спортинг" вышли в финал Лиги чемпионов по мини-футболу
Спорт
10:34
Белорусский хоккеист Егор Шарангович стал третьей звездой матча чемпионата НХЛ
Спорт
10:22
В Афганистане произошло возгорание бензовозов: 9 человек погибли, 14 пострадали
В мире
10:10
Хоккеисты юниорской сборной Беларуси уступили Канаде в матче группового раунда ЧМ
Спорт
10:01
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках в Минске
Регионы
09:51
Белорусские гандболисты завершат квалификацию ЧЕ матчем с Латвией
Спорт
09:46
Белоруски Елена Фурман и Татьяна Гончарова завоевали серебро КМ по академической гребле
Спорт
09:34
На первомайских демонстрациях в Берлине пострадали 30 полицейских
В мире
09:29
Спортсмены гомельского лицея МЧС выиграли турнир по мини-футболу
Спорт
09:10
В Беларуси начинается регистрация на ЦТ
Общество
09:00
Православные верующие празднуют Светлое Воскресение Христово - Пасху
Общество
07:00
Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с Пасхой
Президент
07:00
Лукашенко: пусть духовный подъем праздника Пасхи поможет в добрых делах, принесет мир, согласие и счастье
Президент
00:59
ФОТОФАКТ: Пасхальное богослужение в Бресте
Регионы
00:30
Более 870 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки
В мире
01.05.21
01.05.21
23:59
Синоптики предупредили о приближении к Земле сильной солнечной бури
В мире
01.05.21
23:33
Португалия продлила ограничения на авиаперелеты до 16 мая
В мире
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02 мая 2021, 12:58
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ФОТОФАКТ: Весенний фестиваль "Бельтайн" прошел в Ботаническом саду
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Минкультуры проводит конкурсы на создание эскизов произведений монументального искусства
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