ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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09:50
Более полусотни ракет было выпущено по Израилю из Газы с полуночи
В мире
09:41
Определен порядок медицинской аккредитации учреждений здравоохранения Беларуси
Общество
09:31
Финал школьной лиги КВН пройдет в Могилеве 17 мая
Регионы
09:15
Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в 11 местах Минска
Регионы
09:00
ДОСЬЕ: К 110-летию со дня рождения заслуженного деятеля культуры Беларуси Василя Витки
Культура
09:00
Этот день в истории: 16 мая
Калейдоскоп
09:00
Картина дня: 30-летие отряда "Зубр" МЧС, ДТП под Смоленском и форум "Семья: сегодня, завтра и всегда"
Общество
00:31
Запуск американской ракеты Electron завершился неудачей
Технологии
15.05.21
15.05.21
23:50
Работа Пабло Пикассо была продана на аукционе за $100 миллионов
Калейдоскоп
15.05.21
23:20
ФОТОФАКТ: В Гомельском цирке новая программа "Ватерленд.Тайны Атлантиды"
Регионы
15.05.21
22:44
БАТЭ победил "Рух" в матче футбольного чемпионата Беларуси
Спорт
15.05.21
22:30
Четыре человека пострадали в результате массовой драки в аэропорту Лондона
В мире
15.05.21
21:51
За сутки в мире выявили более 677 тыс. заразившихся коронавирусом
В мире
15.05.21
21:29
ФОТОФАКТ: Фестиваль активного образа жизни BSU Fest прошел в Минске
Общество
15.05.21
20:59
Работы по расширению Суэцкого канала начались в Египте
В мире
15.05.21
20:59
Лодка с 20 пассажирами перевернулась на водохранилище в Индонезии
В мире
15.05.21
20:56
"Торпедо-БелАЗ" и "Ислочь" сыграли вничью в чемпионате Беларуси
Спорт
15.05.21
20:51
Анна Терех выиграла золото этапа Кубка наций по велотреку в Гонконге
Спорт
15.05.21
20:39
Все авиакомпании приостановили рейсы в Израиль
В мире
15.05.21
20:36
На Кубе обновлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки
В мире
15.05.21
20:34
Участники инклюзивного творческого центра в Могилеве получили поздравления с Днем семьи
Регионы
15.05.21
20:23
Илья Ивашко вышел во 2-й круг квалификации теннисного турнира в Женеве
Спорт
15.05.21
20:06
Линию компостирования растительных отходов строят в Минске
Регионы
15.05.21
19:54
Женская сборная Беларуси по волейболу без поражений завершила отбор к ЧЕ-2021
Спорт
15.05.21
19:31
Белорусские волейболисты обыграли команду Венгрии в отборочном матче ЧЕ-2021
Спорт
15.05.21
19:12
Военные открыли новый путепровод в районе станции Озерище в Минске
Регионы
15.05.21
19:01
В Минске мужчина приговорен к 6 годам колонии за организацию беспорядков
Происшествия
15.05.21
18:45
"Витебск" победил "Энергетик-БГУ" в матче чемпионата Беларуси
Спорт
15.05.21
18:35
ФОТОФАКТ: Кадеты из Полоцка приняли участие в акции "Здесь началась война"
Регионы
15.05.21
18:19
Директор ЕРБ ВОЗ выразил готовность оказывать поддержку в укреплении здоровья белорусов
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16 мая 2021, 09:47
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