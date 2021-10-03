ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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12:05
Минское "Динамо" встретится с "Сочи" в выездном матче чемпионата КХЛ
Спорт
11:46
Костел в Будславе обрел временную крышу, скоро возобновятся службы
Регионы
11:34
Из-за пожара на юге Рима частично обрушился мост XIX века
В мире
10:49
До +19°С ожидается в Беларуси 4 октября
Общество
10:38
В пяти крупных городах Грузии пройдет второй тур выборов мэров
В мире
10:11
Карпенко - педагогам: у нас прекрасная профессия, которая позволяет всю жизнь учить и учиться
Общество
09:57
Минская ГАИ рассказала, где сегодня работают мобильные датчики контроля скорости
Общество
09:39
Арина Соболенко не выступит на турнире в Индиан-Уэллсе
Спорт
09:11
Автомобиль протаранил вентиляционную шахту в Минске
Происшествия
09:07
Алина Горносько выиграла чемпионат Беларуси по художественной гимнастике в многоборье
Спорт
09:02
Спасибо за самоотверженный труд! Эти трогательные снимки учителей с их учениками перенесут вас в прошлое
Общество
07:00
Лукашенко поздравил народ ФРГ с Днем германского единства
Президент
07:00
Лукашенко поздравил педработников с Днем учителя: ваш труд - великая миссия
Президент
00:27
Коронавирус мутирует для более быстрого распространения по воздуху
В мире
02.10.21
02.10.21
23:43
В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали восемь человек
В мире
02.10.21
23:28
ФОТОФАКТ: В Ветке отметили День города
Регионы
02.10.21
22:58
Новый вид древних родственников крокодилов нашли в Китае
В мире
02.10.21
22:13
ФОТОФАКТ: Золотая осень в Минске
Регионы
02.10.21
21:30
В США столкнулись самолет и вертолет: два человека погибли
В мире
02.10.21
20:46
ФОТОФАКТ: Литографии французского художника Анри Тулуз-Лотрека презентовали в Минске
Культура
02.10.21
20:11
В Грузии завершилось голосование на муниципальных выборах
В мире
02.10.21
19:52
Гайдукевич: никакого прощения и разговоров с террористами быть не может
Общество
02.10.21
19:42
Чемпионат мира по боксу среди женщин примет турецкий Стамбул
Спорт
02.10.21
19:37
Для публичного обсуждения проект новой Конституции Беларуси будет представлен не позднее 7 ноября
Общество
02.10.21
19:15
Фигуристы Екатерина Андреева и Иван Десятов заняли 7-е место на этапе юниорского Гран-при в Гданьске
Спорт
02.10.21
19:03
"Мэтью, выбирайте выражения!". Лукашенко в резонансном интервью CNN жестко и предметно ответил на фейки и голословные обвинения
Президент
02.10.21
18:36
Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Локомотиву-Кубань" в Единой лиге ВТБ
Спорт
02.10.21
18:33
Воскресенский: интернет-ресурсы за десяток лет взрастили в Беларуси поколение хейтеров
Общество
02.10.21
18:29
Воскресенский: Лукашенко в интервью CNN предстал матерым аналитиком, а Мэтью Чанс в образе школьника
Общество
02.10.21
18:21
Глаз о журналистах CNN в Минске: такое ощущение, что они представляли себя в голливудском фильме
Общество
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03 октября 2021, 09:51
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ФОТОФАКТ: Литографии французского художника Анри Тулуз-Лотрека презентовали в Минске
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Петровский о риторике журналиста CNN: в такой форме СМИ даже во время холодной войны не работали
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