ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
12:03
Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 13 местах Минска
Регионы
11:59
Коммунисты Беларуси и патриотическая общественность отметили 104-ю годовщину Октября
Общество
11:41
Три человека погибли при пожарах в Гомельской области
Происшествия
11:33
В России выявили 39 165 новых заразившихся коронавирусом за сутки
В мире
11:28
День пианиста отпразднуют в гимназии-колледже при БГАМ 8 ноября
Культура
11:02
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 ноября
Общество
10:59
Новый рекорд на рыбном аукционе в Японии: снежного краба продали за $7 тыс.
В мире
10:47
Мини-ярмарка вакансий пройдет в Минске 9 ноября
Регионы
10:42
Бельгийки стали соперницами белорусских теннисисток в квалификации Кубка Билли Джин Кинг
Спорт
10:38
Японский фигурист Юма Кагияма выиграл этап серии Гран-при в Турине
Спорт
10:26
В Нью-Дели третий день наблюдается опасный уровень загрязнения воздуха
В мире
10:20
Арт-гостиная Минска приглашает увидеть живопись и графику на темы природы и человека
Культура
10:10
Сауль Альварес завоевал звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе
Спорт
10:05
Хоккеисты "Нью-Джерси"выиграли у "Сан-Хосе" в матче чемпионата НХЛ
Спорт
10:00
Спасенный при пожаре в Мостах скончался в больнице
Происшествия
09:58
В пригороде Мехико в результате ДТП погибли 19 человек
В мире
09:52
ДОСЬЕ: К 125-летию белорусского поэта и писателя Михася Чарота
Культура
09:49
Житель Столинского района погиб при пожаре в своем доме
Происшествия
09:21
Покушение на премьер-министра Ирака произошло в Багдаде
В мире
09:12
Шесть шахтеров погибли в Казахстане при выбросе метана
В мире
07:00
Лукашенко: белорусская гражданская авиация демонстрирует эталонную четкость и слаженность
Президент
07:00
Лукашенко: мы делаем все, чтобы, невзирая на вызовы, сохранить единство и суверенитет
Президент
00:59
Почти "Мона Лиза": копия шедевра да Винчи выставлена на продажу
В мире
00:29
На улице Городецкой в Минске нетрезвый водитель скрылся с места ДТП
Происшествия
06.11.21
06.11.21
23:55
ФОТОФАКТ: Новая программа "Браво" представлена в Гомельском цирке
Регионы
06.11.21
23:15
Российские теннисистки выиграли Кубок Билли Джин Кинг
Спорт
06.11.21
23:08
Президент НОК поздравил национальную команду по боксу с успехом на ЧМ
Спорт
06.11.21
22:40
В Минске на улице Притыцкого произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля
Происшествия
06.11.21
22:10
Анастасия Шкурдай завоевала серебро ЧЕ по плаванию на короткой воде в Казани
Спорт
06.11.21
22:08
Белорус Алексей Алферов стал обладателем серебра ЧМ по боксу
Спорт
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07 ноября 2021, 10:02
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День пианиста отпразднуют в гимназии-колледже при БГАМ 8 ноября
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ДОСЬЕ: К 125-летию белорусского поэта и писателя Михася Чарота
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