ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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10:17
Китай запустил новый спутник дистанционного зондирования Земли
Технологии
10:12
Марков: польская граница стала зоной, где отсутствуют понятия "право" и "закон"
Общество
10:04
Столтенберг принял решение созвать заседание Совета Россия - НАТО 12 января
В мире
09:55
В Калинковичском районе столкнулись легковушка и грузовик с бензином
Происшествия
09:43
Воскресенский: Литва своей санкционной политикой отстрелила себе ноги и руки
Политика
09:36
Жук: государство должно максимально жестко реагировать на террористические проявления
Общество
09:25
Марков: Запад в противостоянии с Россией хочет сделать из Украины всего лишь мальчика для битья
Политика
09:10
Эйсмонт: США хотят просто доминировать в мире и этого уже не скрывают
Политика
09:03
Мобильные датчики контроля скорости будут работать в 12 местах Минска
Регионы
09:00
Престижные награды, поддержка бизнеса и инновационные решения. С какими достижениями Беларусбанк празднует 99-летие
Общество
00:33
Подростков старше 15 лет начнут прививать от COVID-19 в Индии
В мире
25.12.21
25.12.21
23:45
В Торонто неизвестные устроили стрельбу в жилом доме
В мире
25.12.21
23:16
Нетрезвый водитель стал виновником ДТП в Минске
Происшествия
25.12.21
22:51
Бомба взорвалась в кафе в ДР Конго
В мире
25.12.21
21:59
Сотрудники столичной ГАИ в результате преследования задержали нетрезвого водителя
Происшествия
25.12.21
21:32
Замена "Хабблу": мощнейший телескоп "Джеймс Уэбб" отправили в космос изучать Вселенную
Калейдоскоп
25.12.21
20:42
Авиакомпании в мире отменили в период рождественских праздников около 5,7 тыс. рейсов
В мире
25.12.21
19:57
Хоккеисты "Металлурга" разгромили "Брест" в матче белорусской экстралиги
Спорт
25.12.21
19:50
Лукашенко выразил соболезнования родным и близким писателя, главы Российского детского фонда Альберта Лиханова
Президент
25.12.21
19:25
Иран закрывает сухопутную границу с соседними странами из-за омикрон-штамма
В мире
25.12.21
19:01
ФОТОФАКТ: Новогодний праздник прошел сегодня на площади у Минского тракторного завода
Общество
25.12.21
18:32
Извержение вулкана на острове Пальма завершилось спустя три месяца
В мире
25.12.21
17:58
ГАИ: из-за погоды участились аварии на дорогах
Общество
25.12.21
17:46
Лукашенко и Путин обсудили программу мероприятий на время визита в Санкт-Петербург
Президент
25.12.21
17:36
ФОТОФАКТ: Рождественская ярмарка в Минске
Регионы
25.12.21
17:31
Воспитанники Смолевичского социально-педагогического центра получили новогодние подарки от Нацаэропорта
Регионы
25.12.21
17:17
В Великобритании опасаются энергетического кризиса из-за роста цен на газ
В мире
25.12.21
17:07
Авраменко назвал развитие научного потенциала одной из основных задач института "Транстехника"
Общество
25.12.21
16:51
После ДТП под Борисовом водителю и пассажирке понадобилась помощь спасателей
Происшествия
25.12.21
16:42
Политолог: признания Чечко окончательно дискредитировали политику Польши
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26 декабря 2021, 10:20
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