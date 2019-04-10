Лучшие работы Минской области для финала фестиваля "АРТ-вакацыі" определят в Слуцке

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гала-концерт и итоговая выставка областного этапа республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи "АРТ-вакацыі - 2019" состоятся сегодня в Слуцке, сообщили БЕЛТА в Главном управлении по образованию Минского облисполкома.

Творческую феерию на сцене городского дома культуры организуют коллективы и индивидуальные исполнители из 23 учреждений профессионально-технического и среднего специального образования региона. Зритель сможет в полной мере оценить их мастерство в хореографическом, вокальном, фольклорном, театральном, инструментальном, оригинальном жанрах и в фольклорно-этнографическом творчестве.

Настоящая галерея арт-объектов, театров моды, экспонатов декоративно-прикладного и художественного творчества развернется на интерактивных площадках "Малой родине - творчество молодых". Любителей народной музыки порадует своими выступлениями народный инструментальный ансамбль "Нясвiжскiя лыжкары" - лауреат специальной премии Президента за вклад в популяризацию музыкального искусства.

Жюри предстоит нелегкий выбор: определить самых достойных, чьи работы представят столичный регион на республиканской выставке. А лучшие участники гала-концерта получат приглашения на заключительный этап "АРТ-вакацый - 2019".

Предстоит также чествование учреждений профобразования области, которые за последние два года особенно отличились на фестивале.-0-