Лучшим спектаклем театра драмы признан "Ревизор" Купаловского театра

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Титул "Лучший спектакль театра драмы" V Республиканского конкурса театрального искусства "Национальная театральная премия" достался постановке "Ревизор" Национального академического театра имени Янки Купалы, передает корреспондент БЕЛТА с церемонии награждения в Купаловском театре.

В номинации "Лучший спектакль театра драмы малой формы" победил "Метод" Гомельского городского молодежного театра.

Профессиональное жюри выбрало победителей в номинациях "Лучшая женская роль в спектакле театра драмы" и "Лучшая мужская роль в спектакле театра драмы". Победу празднуют Юлианна Михневич за роль Матери в спектакле "Опиум" (Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн") и Виктор Манаев за роль Городничего в постановке "Ревизор" (Национальный академический театр имени Янки Купалы).

В номинации "Лучшая работа сценографа в театре драмы" наградили Валентина Правдина - спектакль "Точки на временной оси" (Могилевский областной театр драмы и комедии им.В.И.Дунина-Марцинкевича).

V Республиканский конкурс театрального искусства "Национальная театральная премия" проводился с 2 октября по 21 декабря. Всего в отборочных турах приняли участие 87 спектаклей, в финал прошли 48 постановок. В нынешнем году появились две новые номинации: "Лучший экспериментальный спектакль" и "Лучший спектакль театра драмы малой формы".

Организаторами конкурса выступают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Конкурс проводится раз в два года, участвовать в нем могут профессиональные коллективы художественного творчества. Национальная театральная премия вручается с 2010 года.

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