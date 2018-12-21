Лучшим спектаклем театра кукол стала постановка "Сестры Грайи"

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшим спектаклем театра кукол V Республиканского конкурса театрального искусства "Национальная театральная премия" стала постановка "Сестры Грайи" Минского областного театра кукол "Батлейка", передает корреспондент БЕЛТА с церемонии награждения в Купаловском театре.

В номинации "Лучшая работа режиссера в театре кукол" победил Юрий Диваков за спектакль "Плих и Плюх" Гомельского государственного театра кукол.

За лучшую работу сценографа в театре кукол награждена Татьяна Нерсисян - спектакль "Новая земля" Брестского театра кукол.

Обладателей титулов "Лучшая женская роль" и "Лучшая мужская роль" в спектакле театра кукол в этом году жюри не определило.

За право называться лучшим спектаклем для детей и юношества в этом году боролись работы Могилевского областного драматического театра, Белорусского государственного театра кукол, Гомельского государственного театра кукол, Белорусского государственного академического музыкального театра, Белорусского государственного молодежного театра.

V Республиканский конкурс театрального искусства "Национальная театральная премия" проводился с 2 октября по 21 декабря. Всего в отборочных турах приняли участие 87 спектаклей, в финал прошли 48 постановок. В нынешнем году появились две новые номинации: "Лучший экспериментальный спектакль" и "Лучший спектакль театра драмы малой формы".

Организаторами конкурса выступают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Конкурс проводится раз в два года, участвовать в нем могут профессиональные коллективы художественного творчества. Национальная театральная премия вручается с 2010 года.

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