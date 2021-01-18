Луцкий: юбилей должен дать издательству "Беларусь" импульс для еще большего вклада в развитие страны

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столетний юбилей должен дать издательству "Беларусь" импульс для еще большего вклада в развитие страны. Такое мнение выразил сегодня министр информации Игорь Луцкий на торжественном мероприятии, посвященном этой знаменательной дате, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чем больше издательства вместе с авторами будут работать над совершенствованием, чем чаще они будут обращаться к современной жизни, тем интереснее будут книги для читателя. Не нужно застывать на месте. Этот красивый юбилей должен дать импульс внести еще больший вклад в развитие страны, - подчеркнул Игорь Луцкий. - Приходят новые виды информационных продуктов, и книга немного отодвигается на задний план. Но, как сказал Президент, печатные средства массовой информации, издательское дело ни в коем случае не должны уйти из нашего поля зрения. Сейчас мы особенно должны уделить внимание именно таким видам информационной работы".

За значительный вклад в развитие национальной культуры, плодотворный труд на ниве белорусского книгоиздания и в связи со столетием со дня основания издательства "Беларусь" министр информации объявил благодарность коллективу предприятия, а также вручил почетные грамоты специалистам сферы за высокое профессиональное мастерство.

Директор издательства Сергей Пешин выразил признательность за теплые поздравления. "Для нас очень символичен тот факт, что столетие совпало с объявлением Года народного единства. Это именно та цель, ради которой создавалось издательство. Мы стараемся быть достойными этой задачи, стремимся показывать нашу Беларусь во всем величии ее истории и многообразии ее самобытной культуры", - обратил внимание он.

Среди гостей, которые присутствовали на мероприятии, - заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Геннадий Давыдько и его заместитель Лилия Ананич, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский, сотрудники издательства, представители учреждений культуры.

Издательство "Беларусь" основано 18 января 1921 года и является старейшим в республике. Основные тематические направления - культура, искусство, история, природа, этнография, краеведение, музыка. Здесь публикуются фотоальбомы, иллюстрированные научно-популярные, учебные и литературно-художественные издания. Книги отличаются современным дизайном, интересной версткой, содержательными текстами, качественными иллюстрациями, высокохудожественным оформлением.-0-