Магия Беларуси в метро Еревана - БЕЛТА участвует в армянском международном фотофестивале

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотографии информационного агентства БЕЛТА представлены на I Армянском международном фотофестивале, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В фестивале участвуют фотографы из 20 стран. В их числе - Беларусь, Дания, Италия, ОАЭ, Россия, США, Франция, Швейцария, Япония. Работы демонстрируются в 39 павильонах: от аэропорта Звартноц до резиденции президента, в Музее Ованеса Туманяна, на двух станциях Ереванского метрополитена и в ряде других мест. В частности, фотографии БЕЛТА выставлены на станции метро "Маршал Баграмян".

По словам генерального директора агентства БЕЛТА Ирины Акулович, благодаря этой выставке можно ближе узнать Беларусь. "Символично, что фотографии агентства представлены на станции метрополитена "Маршал Баграмян", потому что в Беларуси это имя знают. Это человек, который многое сделал для освобождения нашей страны. Мы являемся частью международной фотовыставки, основная идея которой - быть уникальными. С помощью фотографий мы хотели показать то, что белорусы умеют хранить свои особые традиции и обряды", - рассказала Ирина Акулович.

Генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович

Часть из 20 представленных фотографий - работы фотокорреспондента БЕЛТА Оксаны Манчук. "Это первая международная выставка, на которой выставлены мои фотографии. Мне очень приятно, что она проводится в Ереване, потому что БЕЛТА и информационное агентство Армении АРМЕНПРЕСС имеют тесные связи. Приятно также и то, что фотографии демонстрируются на станции метро, таким образом они становятся доступными для более широких масс. Люди в течение пяти минут ожидания своего поезда могут посмотреть фотографии и познакомиться с культурой нашей страны", - отметила Оксана Манчук.

Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Беларуси Армен Гевондян считает важным проведение подобных мероприятий. "Они направлены на то, чтобы подчеркнуть историческую связь с традициями, этническо-культурными основами, присущими каждому народу. В этом случае выставка белорусских фотографий в Армении дает возможность людям, которые впервые знакомятся с Беларусью, почувствовать разносторонность белорусской культуры, а также как много общего в истории и культуре наших двух народов", - подчеркнул посол.

Генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Беларуси Армен Гевондян и директор информационного агентства "АРМЕНПРЕСС" Арам Ананян

По словам Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси в Армении Игоря Назарука, важное значение выставки в том, что это очередная возможность представить особенности белорусской культуры, национальных традиций. "Это не единственный культурный проект между нашими странами, они периодически проводятся и продолжительны", - сказал дипломат.

Посол Беларуси в Армении Игорь Назарук

Директор государственного информационного агентства АРМЕНПРЕСС Арам Ананян добавил, что рад содействовать становлению фестиваля в качестве информационного партнера, и напомнил, что месяц назад в Минске состоялась фотовыставка АРМЕНПРЕСС. "В рамках I Армянской международной фотовыставки отдельные ретроспективные экспозиции, посвященные 150-летию Ованеса Туманяна и Комитаса, представит и АРМЕНПРЕСС. Они создадут исключительную возможность представить уникальные образцы богатого фотоархива агентства. Мы рады, что внесли определенный вклад в организацию мероприятия, а также тому, что информационное агентство БЕЛТА представляет в Ереване свои фотоработы",- сказал Арам Ананян.

Фотовыставка о Спитакском землетрясении показывает, что любую трагедию можно преодолеть сообща - Акулович В экспозиции "Спитакская трагедия: ретроспектива памяти", посвященной 30-летию землетрясения в Армении, которое унесло жизни более 25 тыс. человек, представлены 34 работы фоторепортеров информационных агентств БЕЛТА и АРМЕНПРЕСС.

I Армянский международный фотофестиваль проводится под эгидой мэрии Еревана и продлится до 24 сентября.-0-

Фото АРМЕНПРЕСС - БЕЛТА