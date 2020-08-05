Макеты оружия XIV - конца XVII веков представят в Национальном историческом музее

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Гістарычная рэканструкцыя. Дакраніся да мінулага" откроется 12 августа в Национальном историческом музее Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Все доспехи, которые будут представлены на выставке, сделаны по историческим образцам и могут выполнять свою функцию. Важными штрихами экспозиции также станут точно реконструированные макеты оружия, которые отображают развитие европейского военного дела в период с XIV до конца XVII века. Кроме того, можно будет увидеть, как выглядели рыцари Великого княжества Литовского во время Грюнвальдской битвы, узнать о том, что защищало от врагов воинов Анастасии Слуцкой и крылатых гусаров Стефана Батория.

Выставочный проект реконструирует также процесс изготовления оборудования. Наковальни, меха, кузнечный горн, плоскогубцы, долота, молотки - все это будет объединено в стилизованной кузнечной мастерской. Инструменты созданы по аутентичным источникам разных эпох, воссоздавая эволюцию кузнечного дела на белорусских землях. Часть доспехов-экспонатов была изготовлена именно с использованием этих инструментов. Экспонаты созданы реконструктором Юрием Устиновичем и кузнецом Дмитрием Андреевым.

"Военно-историческая реконструкция вызывает интерес у многих людей: она популярна не только среди любителей истории, но и тех, кого привлекают яркие зрелища. Ежегодно летние военно-исторические фестивали собирают на своих площадках множество участников. Однако это не всегда дает возможность рассмотреть технику энтузиастов, воссоздающих исторические эпохи, и оценить их мастерство. Этот выставочный проект не столько про оружие и рыцарские доспехи, сколько про любовь к истории и ее воплощению", - рассказали в музее.

Посетить выставку можно по 6 сентября.-0-