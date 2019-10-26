Марьина Горка приветствует участников и гостей фестиваля "Напеў зямлі маёй"

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Марьина Горка сегодня приветствует участников и гостей ХVI областного фестиваля народного творчества "Напеў зямлі маёй", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Главным событием фестиваля народного творчества станет конкурс "Мая зямля - маё натхненне". В состязании примут участие любительские коллективы со всего региона. Требования к конкурсантам с каждым годом растут. Для участия необходимо презентовать оригинальный номер различных жанров с участием одного или более любительских коллективов художественного творчества.

Жюри возглавит художественный руководитель Национального академического народного хора имени Г.Цитовича, народный артист Беларуси, лауреат Государственной премии Беларуси, председатель Белорусского союза музыкальных деятелей профессор Михаил Дриневский.

Победители получат ценные призы - микроавтобус, комплекты звукового оборудования, портативные компьютеры, вокальные радио- и автономные акустические системы.

В программе фестиваля также демонстрация традиционных свадебных костюмов районов Минской области, презентация выставки фотографий, выступление любительских коллективов художественного творчества Минской области, арт-группы "Беларусы". Запланировано и торжество по случаю празднования Дня работников культуры, гала-концерт.-0-