Маркевич: культура должна быть фундаментом патриотизма, проявлением независимости и единения нации

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Культура должна быть фундаментом патриотизма, проявлением независимости и единения нации. Такое мнение высказал сегодня министр культуры Анатолий Маркевич на заседании Совета по культурному сотрудничеству государств - участников СНГ в Национальной библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"2021 год объявлен в Беларуси Годом народного единства. Именно в национальной культуре и исторической памяти любого народа сосредоточены колоссальные духовные богатства, - подчеркнул Анатолий Маркевич. - В современном мире культура должна являться фундаментом патриотизма, проявлением независимости и единения нации, основообразующим элементом государственности".

Как отметил министр, государство уделяет большое внимание культуре. "Создан фонд Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства, который ежегодно финансирует 10 наиболее значимых белорусских проектов государственных учреждений, общественных объединений и других организаций республики, - отметил он. - Одно из основных направлений в государственной политике в сфере культуры, важнейшая задача, без решения которой невозможно представить будущее любого государства, - организация образовательного процесса, преемственности и непрерывности обучения, начиная от детских школ искусств, заканчивая вузами. Всего в нашей стране в этой системе функционируют свыше 420 учреждений образования. Обучающимся предоставлены широкие возможности для развития их способностей, реализации творческих, интеллектуальных, спортивных интересов. На протяжении всего творческого пути талантливый человек имеет возможность не только получить профессиональное образование, но и продолжить совершенствовать свои навыки и мастерство посредством послевузовского образования и повышения квалификации".

По его словам, важно развивать фестивальное движение. Среди наиболее известных форумов - Республиканский фестиваль национальных культур, "Славянский базар в Витебске", Республиканский праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей"). С 20 по 26 ноября состоится XXVII Минский международный кинофестиваль "Лістапад". Кроме того, для поддержки творческих людей и совершенствования их навыков организовываются различные конкурсы. Так, с 1 по 10 декабря пройдет Международный конкурс пианистов "Минск-2021".

"В Беларуси налажено производство музыкальных инструментов - очень важный и значимый для нас вопрос. Создано новое предприятие - "Фабрика фортепиано", приняты меры по расширению и организации производства иных музыкальных инструментов: балалайки, домры, баяна, гармони, гитары, цимбал", - рассказал министр.

Анатолий Маркевич обратил внимание на то, что в Беларуси ежегодно пополняется Государственный список историко-культурных ценностей. Сегодня он включает свыше 5,6 тыс. объектов. "За последние пять лет отреставрированы либо приспособлены под новые функции более 700 памятников архитектуры. Восстановленные исторические усадьбы и замки становятся действующими культурно-этнографическими комплексами, используются для культурно-досуговой деятельности, организации туристических маршрутов", - сказал он.

"В сентябре 2022 года Минск станет площадкой, где страны СНГ смогут обменяться положительным опытом и достижениями в области охраны, популяризации и изучения нематериального историко-культурного наследия на международном семинаре", - добавил министр.

Заседание проходит под председательством Беларуси в СНГ. В состав совета входят министры культуры (заместители) стран Содружества, которые участвуют в онлайн-формате. Сегодня присутствуют представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Туркменистана и Узбекистана. Среди тем обсуждения - культурные мероприятия на 2021-2025 годы, рассмотрение плана проведения в СНГ в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия. Кроме того, в повестке - экспертная проработка проекта Конвенции о сохранении объектов культурного наследия; проект плана мероприятий по организации в 2023 году Года русского языка как языка межнационального общения; международная выставка ART EXPO в 2022 году в Казахстане.

На заседании поддержали инициативу Исполкома СНГ реализовать международный проект государств-участников СНГ "Драгоценное ожерелье Содружества". Цель - определить и продвигать комплексные туристические маршруты, объединяющие знаковые туристические объекты стран Содружества с уникальными памятниками истории и культуры, центрами народных ремесел.-0-

Маркевич: повышается заинтересованность стран СНГ в проведении совместных культурных мероприятий