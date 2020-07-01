Масштабный гобелен с изображением матери Беларуси презентовали в Гродно

1 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские мастерицы изготовили по уникальной технологии гобелен "Гісторыі жывая ніць", передает корреспондент БЕЛТА.

Презентация масштабного полотна размером почти 1,5х2 м прошла сегодня в Гродненском областном методическом центре народного творчества. Гобелен объединил сразу несколько сюжетов - в нижней его части эпизоды войны, партизанского движения, празднования Великой Победы. Средняя полоса отражает послевоенное возрождение деревень и городов. В самой светлой, верхней, части символическая панорама с основными достопримечательностями областных центров. Объединяет композицию образ неподвластной испытаниям матери Беларуси, на руках у которой ребенок с голубем. Посвящен гобелен 75-летию Великой Победы.

Эскиз подготовил кандидат искусствоведения, профессор кафедры истории и теории искусств Белорусской государственной академии искусств Евгений Шунейко. А воплотили в жизнь его сестра гродненская мастерица Елена Шунейко и преемница ее ремесла Юлия Бородина. Работали они на уникальном ткацком станке, который находится в лаборатории ткачества в методическом центре народного творчества. Техника, которой владеет Елена Шунейко, также единственная в своем роде. Мастерица работает в традициях "падвойнага" и "пераборнага аднабаковага" ткачества, является носителем элемента нематериального культурного наследия Гродненской области.

"Изготовили гобелен в рекордно короткие для такой работы сроки - за 151 день. Конечно, добавляло сложности и большое количество сюжетов, необходимо было подбирать нити, чтобы точно передать цвета", - отметила Елена Шунейко. На создание полотна понадобилось почти 1 км шерстяных и хлопковых нитей.

"Эта масштабная, патриотичная работа - лучшее подтверждение того, что на Гродненской земле живут талантливые и трудолюбивые люди, которым не безразличны история и культура. Но важно и то, что для реализации творческих задумок созданы все условия. Работают учреждения культуры, на базе которых, например, как в Гродно, сохранился тот же уникальный станок, есть возможность не просто творить, но и передавать свой опыт и знания молодым поколениям", - отметила начальник управления культуры облисполкома Елена Климович. Она подчеркнула, что в стране большое внимание уделяется сохранению культурного наследия.

Гобелен "Гісторыі жывая ніць" будет экспонироваться в одном из помещений Гродненского областного методического центра народного творчества и, возможно, оправится в путешествие по Беларуси.

3 июля с 11 до 13 часов гобелен будет выставлен на всеобщее обозрение на площадке у памятника Соколовскому по улице Советской в Гродно. Это будет редкий в мировой практике вынос гобелена на открытый воздух. Связано это с особенностями хранения полотна.-0-

Фото Леонида Щеглова