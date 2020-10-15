Мастер-класс по ручной лепке из глины пройдет в галерее "Университет культуры"

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мастер-класс "Музыкі граюць, граюць..." по созданию художественного образа из глины методом ручной лепки состоится 20 октября в художественной галерее "Университет культуры" в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Мероприятие пройдет в экспозиционном пространстве арт-проекта "Прыгажосць і суладдзе". Мастер-класс проведет доцент кафедры народного декоративно-прикладного искусства Тамара Васюк. Гостям представят эксклюзивный процесс создания образов музыкантов в глиняной мелкой пластике. Среди них - дудочник с лепной текстильной фактурой и скрипач с музыкальным инструментом в комбинированной технике. Во время мастер-класса проведут обзорную экскурсию по выставке "Прыгажосць і суладдзе", на которой автор познакомит с историей кафедры и созданием проекта "Настаўнікі і вучні".

Арт-проект "Прыгажосць і суладдзе" посвящен 45-летию Белорусского государственного университета культуры и искусств. В галерее "Университет культуры" представлен широкий спектр достижений педагогов и выпускников кафедры народного декоративно-прикладного искусства. Экспозиция представляет произведения современного декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры, известных художников-педагогов и выпускников БГУКИ. Проект завершится 30 октября.-0-